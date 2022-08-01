نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون وحل جذري للتخلص من انسداد عيون البوتاجاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون بشكل سريع دون الحاجة إلى استخدام أي من المواد التي تعمل على تجريح الطبق المعدنية العلوية من البوتاجاز، بل ويجب أن تتعرف على طريقة التنظيف الخاصة بالمفاتيح والعيون حتى لا تتراكم الدهون عليها من بعد الآن، لذلك إليك الآن كامل الطرق التي يجب أن تقوم بالالتزام بها لكي تستطيع التنظيف بشكل ناجح.

طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون

أصعب جزء يتم تنظيفه داخل المطبخ هو البوتاجاز، وهذا بسبب تعرضه للعديد من العوامل منها الدهون وغيرها من الأوساخ الأخرى، لذلك إليك الآن خطوات التنظيف قبل القيام بوضع الوصفات التي سنحرص على التحدث عنها، وإليك الخطوات الأولية الآن عبر النقاط التالية:

يجب أن تقوم بالتأكد من إغلاق الغاز تمامًا.

قم التأكيد أن البوتاجاز بارد للغاية، وهذا لكي تمنع لحدوث أي مشكلة أثناء عملية التنظيف.

يجب أن تقوم بارتداء قفازات، لكي لا تتعرض يديك إلى أي مشاكل.

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الطريقة الأولى لتنظيف البوتاجاز

ملح الليمون من أهم المكونات التي يجب أن تقوم باستخدامها كمحلول لتنظيف الدهون، وإليك الخطوات:

قم بوضع ملعقة كبيرة من ملح اليوم على لتر ونصف من الماء، بالإضافة إلى وضع ربع كوب من الصابون السائل مع ملعقة كبيرة من البيكربونات الصوديوم.

يجب أن تقوم بوضع هذه المكونات في بخاخ، وعليك القيام برجه جيدًا حتى تقوم بخلط المكونات.

أحرص على تنظيف البوتاجاز جيدًا من أي أوساخ قبل أن تقوم برش الخليط السابق.

قم الآن بفرك السطح بسلك ألومنيوم ناعم، حتى تزيل أي دهون متراكمة.

الآن يجب أن تقوم بمسحه جيدًا وستلاحظ أن السطح أصبح لامع وخالي تمامًا من أي دهون غير مستحبة.

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الطريقة الثانية لتنظيف البوتاجاز

بيكربونات الصوديوم تحرص على وضع ثلاث ملاعق كبيرة على حوالي نصف كوب من الخل، ويجب أن تقوم بخلطها بشكل مناسب، وأحرص على وضعها على سطح البوتاجاز الخاص بك حتى تتمكن من إذابة الدهون تمامًا لتصبح لامعة.

طريقة تنظيف عيون البوتاجاز

يمكنك أن تقوم بتنظيف العيون التي لا يسهل على الإطلاق بالعمل على تنظيفها، وإليك الآن الطريقة:

قم بنقع العيون في خليط من الكلور وملح الطعام في ربع ساعة.

بعد مرور هذا الوقت يجب أن تقوم بتنظيفها بإسفنجة نظيفة.

يمكنك استخدام صودا الخبز المخلوطة بالماء المغلي وتبدأ في وضع العيون بها حتى ربع ساعة.

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طريقة التخلص من انسداد العيون

يمكنك أن تقوم بالتخلص من انسداد العيون عن طريق القيام باستخدام إبرة وتبدأ في تمريرها عبر الفتحات التي توجد بها، وهذا لكي تتمكن من التخلص بشكل نهائي من الدهون المتراكمة.