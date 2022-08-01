نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروع طريقة لعمل فطائر البطاطس الهشة بالجبنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطائر البطاطس الهشة من أنواع الفطائر المميزة التي تحتوي على مكونات مختلفة، وهي مناسبة للسلسلة التي بدأناها معكم في موقع ثقفني بتقديم مجموعة من الوصفات التي يتم تسويتها بشكل كامل في الطاسة أو المقلاة ولا نستخدم فيها الفرن على الإطلاق مثل فطائر الطاسة التي لاقت إعجاب الكثير من الناس وكيكة الموز والكراميل وغيرها من الوصفات اللذيذة.

مقادير فطائر البطاطس الهشة

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

عدد 2 بيضة.

كوب ونصف الكوب من الحليب السائل ويكون دافئ، بالإضافة إلى نفس الكمية من الماء الدافئ.

حبة من البصل.

2 من البصل الأخضر.

ملح وفلفل أسود.

نصف ثمرة من الفلفل الأصفر وأخرى من الأحمر. بالإضافة إلى ثمرة صغيرة من الفلفل الأخضر.

حبة بطاطس.

أوراق حزمة من البقدونس.

جبنة موتزريلا مبشورة حوالي مقدار كوب.

زيت.

طريقة تجهيز فطائر البطاطس بالجبنة

أولًا نخفق البيض باستخدام المضرب السلك على أن يكون بدرجة حرارة الغرفة، بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب السائل والماء الدافئين.

نخفق المكونات بشكل جيد ثم نضع الخميرة والسكر مع التقليب. وأخيرًا نضع الدقيق ونقلبه مع باقي المكونات حتى نحصل على قوام عجيني سائل بعض الشيء.

نترك العجينة تختمر حوالي نصف ساعة، ثم نبدأ بتجهيز باقي المكونات.

تتألف فطائر البطاطس المبشورة من مجموعة من الخضروات التي تضيف لها طعم وقيمة غذائية. لذلك نقوم بتقطيع كل من الفلفل الألوان والبصل والبصل الأخضر على شكل مكعبات صغيرة جدًا قدر الإمكان.

كذلك نقوم بتقطيع أوراق البقدونس وبشر حبة البطاطس، ثم نضيف كل الخضروات التي تم تقطيعها إلى عجينة فطيرة البطاطس وكذلك الملح والفلفل الأسود والجبن الموتزريلا ونقلب العجينة بشكل جيد.

للتسوية ندهن الطاسة بمسحة من الزيت ثم نضع مقدار كبشة من خليط عجينة الفطيرة ونوزعها بشكل متساوي في الطاسة.

نتركها على نار متوسطة حتى تتماسك من فوق وتأخذ لون من تحت ثم تقلب على الجانب الآخر لتأخذ نفس اللون، ستحتاج كل تلك العملية حوالي من 5 إلى 6 دقائق.

نكرر الأمر السابق مع كل الكمية ونقدم فطائر البطاطس الهشة اللذيذة بالجبنة والخضروات.