بطريقة مختلفة ولذيذة أعملي كفتة البطاطس الأقتصادية بطعم ومذاق روعة

من أنواع الكفتة اللذيذة والتي يحبها كل الناس هي كفتة البطاطس فقد توجد أنواع كثيرة من الكفتة غير كفتة البطاطس ولكنها هي تتميز بأنها شهية ورائعة ولها مذاق جميل جدا، وغير ذلك أن طريقة عمل كفتة البطاطس سهلة وسريعة والمكونات التي تتكون منها هذه الأكلة بسيطة ومن ضمنها هو البطاطس والبقدونس المفروم والبيض وغير ذلك فكل هذه المكونات موجودة في أي منزل، لذلك هي تعتبر من الأكلات الإقتصادية والتي يمكن أن نتناولها في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء، وتقدم بجانب طبق من المكرونة والسلطة والخبز وغير ذلك ومن الممكن أن نقوم بعمل كفتة البطاطس مقلية أو يتم تسويتها في الفرن وتكون أيضا علي شكل أصابع أو كرات متوسطة الحجم وهذا على حسب الرغبة، ويمكننا أن نقوم بحشو كفتة البطاطس بخليط من الجبن أو يتم حشوها باللحمة المفرومة أو بالفراخ.

مكونات كفتة البطاطس

نصف كيلو من البطاطس.

كمية مناسبة من الماء.

بيضتان.

كوب واحد كبير من البقدونس المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون والكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.

كمية من الجبن.

كوب واحد كبير من البقسماط الناعم.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

طريقة عمل كفتة البطاطس