نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة مختلفة ولذيذة أعملي كفتة البطاطس الأقتصادية بطعم ومذاق روعة في المقال التالي
من أنواع الكفتة اللذيذة والتي يحبها كل الناس هي كفتة البطاطس فقد توجد أنواع كثيرة من الكفتة غير كفتة البطاطس ولكنها هي تتميز بأنها شهية ورائعة ولها مذاق جميل جدا، وغير ذلك أن طريقة عمل كفتة البطاطس سهلة وسريعة والمكونات التي تتكون منها هذه الأكلة بسيطة ومن ضمنها هو البطاطس والبقدونس المفروم والبيض وغير ذلك فكل هذه المكونات موجودة في أي منزل، لذلك هي تعتبر من الأكلات الإقتصادية والتي يمكن أن نتناولها في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء، وتقدم بجانب طبق من المكرونة والسلطة والخبز وغير ذلك ومن الممكن أن نقوم بعمل كفتة البطاطس مقلية أو يتم تسويتها في الفرن وتكون أيضا علي شكل أصابع أو كرات متوسطة الحجم وهذا على حسب الرغبة، ويمكننا أن نقوم بحشو كفتة البطاطس بخليط من الجبن أو يتم حشوها باللحمة المفرومة أو بالفراخ.
مكونات كفتة البطاطس
- نصف كيلو من البطاطس.
- كمية مناسبة من الماء.
- بيضتان.
- كوب واحد كبير من البقدونس المفروم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون والكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.
- كمية من الجبن.
- كوب واحد كبير من البقسماط الناعم.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
طريقة عمل كفتة البطاطس
- قومي بوضع وعاء على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونترك الماء حتى الغليان ففي هذا الوقت نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيدا ويتم تقطيعها على شكل مكعبات.
- ونضع مكعبات البطاطس في الماء المغلي ونضيف رشة من الملح ونتركه حتى يتم سلقه جيدا ثم قومي برفعه من على النار.
- ويتم تصفيته ونضعه في طبق ونقوم بهرس البطاطس ليكون ناعم ونضيف إليه بيضة واحدة ونضع كوب واحد كبير من البقدونس المفروم.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون والكزبرة الجافة ويتم وضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.
- ونقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعض ونتركها في الثلاجه أو الفريزر لمدة ساعة أو أكثر ثم يتم تشكيل البطاطس على شكل كرات متوسطة الحجم.
- وقومي بحشو كرات البطاطس بخليط من الجبن المختلفة وبعد ذلك نضع طاسة عميقة على النار ونضع بها كمية من الزيت ونحضر طبق به بيضة واحدة ورشة من الملح والفلفل الأسود ويتم خفقها.
- ونحضر طبق آخر ونضع به البقسماط ووعاء به الدقيق ثم قومي بوضع كرات البطاطس المحشية في الدقيق ثم في البيض وبعد ذلك في البقسماط وفي النهاية نضعه في الزيت الساخن ليكون لونه ذهبي ومقرمش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة مختلفة ولذيذة أعملي كفتة البطاطس الأقتصادية بطعم ومذاق روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.