حضري بيتزا الخضراوات الغنية بالفيتامينات لصحة أطفالك

تفكر الكثير من الأمهات في جعل الوجبات السريعة مفيدة وتحصل على الفائدة الكاملة بدلاً من احتوائها على كثير من المواد الحافظة بسبب المكونات الكثيرة المضافة إليها، لا تعجز الأمهات عن تلك الوصفات حيث تقوم بإدخال المكونات المفيدة في الوجبات حتى تستفيد منها خاصةً في حالات نقص الفيتامين وغيرهم من أمثلة بيتزا الخضراوات التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في الأوان الأخيرة حيث لا تختلف كثيراً عن البيتزا التي يتم إحضارها من المطاعم ولكن يعتبر مضاف اليها الكثير من الخضروات الاخرى المحببه بالنسبة لربات المنزل، وإذا كنت ترغب في تحضير بيتزا صحية ومفيدة لأولادك وأسرتك يمكنك متابعة خطوات تحضير البيتزا الخضراوات عبر هذا المقال.

طريقة تحضير بيتزا الخضراوات

مكونات التحضير:

واحده من عجينة البيتزا.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

فلفل رومي ألوان مقطع.

شرائح زيتون أسود.

ثمرة طماطم مقطعة.

ثمرة بصل مقطعة إلى شرائح.

نصف كوب من معجون الطماطم.

طريقة الإعداد والتحضير:

الخطوة الأولى لا تحتاج البيتزا خطوات عديدة لذلك يجب تسخين الفرن قبل بداية التجهيز على درجة حرارة 180 درجه. الخطوة الثانية نقوم بتجهيز مكونات الخضروات من البصل وتقطيعه وكذلك الطماطم والفلفل وتجهيزهم وخلطهم معاً وتركهم جانباً. الخطوة الثالثة تحضير صينية من صواني البيتزا متوسطة الحجم ودهنها بالزيت النباتي جيداً ومن الحواف ثم نقوم بوضع فيها عجينة البيتزا وفردها باستخدام اليدين لتشكيل الشكل الدائري. الخطوة الرابعة نبدأ بوضع المكونات الإضافية على البيتزا مثل معجون الطماطم أولاً وفرده عليها جيداً ثم ننتقل إلى وضع مزيج الخضروات فوق الصلصة والبيتزا بكميات كبيرة. الخطوة الخامسة يتم تجهيز الجبنة الموتزاريلا ويتم سكبها فوق البيتزا وكلما تم إضافة كميات أكبر من الجبن الموزاريلا كلما حصلت على الشدة والمذاق الرائع للبيتزا. الخطوة الأخيرة يتم تقديم البيتزا بجانب الكاتشب والمايونيز والبطاطس المحمرة والاضافات المرغوبة حسب تفضيل كل شخص للاستمتاع بالبيتزا.

فوائد بيتزا على الخضار: