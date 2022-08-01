نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم في البيت في المقال التالي

الجلاش المحشي باللحم المفروم يعد من أكثر وأسهل الأطعمة التى تقدم بسهوله في المنزل، وحيث يتميز الجلاش المحشي باللحم المفروم بمذاق شهى ولذيذ، كما يحتوي الجلاش المحشي باللحم المفروم على فوائد الصحية كثيرة، كما أن طريقة تحضير الجلاش في المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا تأخذ وقت ولا مجهود كثير ومكوناتها بسيطة، ولذلك فسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم فى المنزل خطوة بخطوة وبأقل التكاليف ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل جلاش باللحم المفروم المكونات: نصف كيلو جرام من عجينة الجلاش.

ربع كيلو جرام من اللحم المفروم.

كوب واحد من الحليب.

أثنين بيضة كبيرة الحجم.

أثنين بصله مقطعة إلى قطع صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من السمن.

ثمرة واحدة من الفلفل الملون مقطع إلى شرائح.

أثنين ملعقة من الجبن الرومى المبشور. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ثم بعد ذلك نضعها على نار متوسطة ثم بعد ذلك نضع بها ملعقة من السمن وبعد ذلك قومي بوضع ربع كيلو من اللحم المفروم مع البصل المقطع ثم نقوم بتقليبهم جيداً حتى نتأكد من أن اللحم أصبح ناضجاً. الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بتتبيله اللحم بنصف ملعقة من الملح مع نصف ملعقة من الفلفل الأسود ونقلبهم مرة أخري حتى يتم التتبيل وبعد ذلك قومي بإضافة الفلفل الأخضر المقطع إلى خليط اللحم ونقلبهم جيدا ثم بعد يوم إضافة الجبن الرومى المبشور. الخطوة الثالثة قومي بتقليب مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً وبعد ذلك قومي بإحضار صينية مناسبة ثم ادهنيها بالسمن ثم نضع طبقة جلاش وندهنها بالسمن ثم فوقها نضع جزء من اللحم المفروم وبعد ذلك نضع طبقة جلاش أخرى وندهنها بالسمن ونضع طبقة أخيرة من اللحم المفروم. الخطوة الرابعة قومي بوضع طبقة أخيرة من الجلاش وندهن الوجه بخليط البيض حتى يكون ذهبى اللون ومقرمش نقوم بإحضار طبق صغير ونخفق فيه البيضتان ونضيف إليهم الفلفل الأسود مع الملح ثم نقوم بدهن الوجه بهذا الخليط حتى نحصل على وجه مقرمش وذهبى اللون. الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بوضع صينية الجلاش فى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها في الفرن حتى تنضج جيداً وبعد ذلك قومي بإخراج الجلاش من الفرن وقدميه بالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة أسرار نجاح طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم في البيت - ثقفني

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