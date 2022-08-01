معجزة المقشر المنزلي لتقشير وإزالة الجلد الميت من الوجه والجسم كله النتيجة فعالة 100%

يتسبب ظهور الجلد الميت والقشور التي تتواجد في البشرة في الكثير من المشكلات التي تعاني منها العديد من الفتيات حيث يجب علينا بإستخدام بعض المقشرات الصحية التي تعمل على التخلص من القشور والجلد الميت نهائيا والتمتع ببشرة ناعمة مثل الحرير وعلينا بإستخدام مقشر طبيعي حتى يمكننا إستخدامه على الوجه والجسم معا للإستفادة من نتائجه المذهلة، ويعد مقشر القهوة من المقشرات التي أثبتت أن لها فاعلية كبرى في التخلص من جميع مشكلات الوجه والجسم حيث يمكننا إستخدام تلك المقشر عن طريق خلطة مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى التي لها نتائج جبارة حيث يمكننا خلط القهوة مع السكر والحليب وبعض الزيوت التي تعمل على ترطيب الجسم بشكل واضح، حيث يمكننا إستخدام المقشر في العادة مرة واحدة في كل إسبوع، وخلال خمسة عشر يوم سوف تتمكنين من الحصول على وجه ابيض وناعم وجسم ابيض مثل الحليب وجسم ناعم كالحرير لذلك ننصح هؤلاء الفتيات بإستخدام تلك المقشر الطبيعي السحري الغير مكلف، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة للتخلص من الجلد الميت في الوجه والجسم ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للحصول على النتيجة التي ترغبين بها يدون تكلفة ولا مجهود.

مكونات عمل وصفة للتخلص من الجلد الميت في الوجه والجسم

خمسة ملاعق كبيرة من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

خمسة ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة للتخلص من الجلد الميت في الوجه والجسم