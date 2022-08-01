نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفازلين والنشا سحررر.. كنز ربانى لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة وشد التجاعيد وتخلصى من سواد السنين هتنورى وتبرقى من البياض في المقال التالي

الفازلين والنشا سحررر.. كنز ربانى لتفتيح البشرة ، الفازلين والنشا مفعول السحر فتأثيرهما كبير في تحسين البشرة وتوحيد لونها خاصةً إذا تم مزجهما معا، فنحصل على نتائج مبهرة في تبييض البشرة والأماكن الداكنة وأيضا الأماكن الحساسة وذلك فضلاً عن أن المكونين طبيعيين ولا يسببان أي أضرار أو أثار جانبية من أي نوع وتفتيح البشرة وتغذيتها من أهم الأمور التي تجتهد كل امرأة للحصول عليها ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أهم الوصفات الطبيعية في خلط الفازلين والنشا. الفازلين والنشا سحررر.. كنز ربانى لتفتيح البشرة المكونات: عدد 2 ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

م. ص من ماء الورد. طريقة التحضير: تخلط جميع المكونات السابقة مكونة مزيج متماسك ولكنه ليس لزجا أو ثقيلا.

غسل الوجه بالماء الفاتر قبل الاستخدام.

تمرير قطعة من الثلج على الوجه بحركة نصف دائرية.

تجفيف البشرة جيداً.

وضع الكريم وتوزيعه على الوجه عمل مساج برفق.

ترك الكريم بضع ساعات ثم الشطف .

يمكن عمل كريم نهاري الى الليل وكريم ليلي حتى النهار والعكس.

للحصول على نتائج مبهرة يتم تكرار ذلك طوال ايام الاسبوع. خلطة النشا والفازلين مع الليمون المكونات: ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين الطبي.

عصير ليمونة. طريقة التحضير: يتم وضع الفازلين مع عصير الليمون ويتم التقليب جيدا.

نضيف النشا تدريجيا حتى نحصل على خليط متماسك.

هذه الطريقة تعالج بشكل أكبر الحبوب والبثور في البشرة والمناطق الأخرى فيتم تركيز الخليط على الحبوب ذاتها لحصول على نتائج أفضل.

ترك الخليط لمدة بضع ساعات ثم الشطف بالماء البارد.

تكرار ذلك بشكل يومي حتى تختفي الحبوب والبثور تدريجياً. خلطة الفازلين والنشا والشاي الأخضر المكونات: نصف ملعقة من الفازلين.

نصف ملعقة من النشا.

ملعقة من الشاي الأخضر المجهز مسبقاً دون اضافة سكر. طريقة التحضير: يتم خلط المحتويات في وعاء صغير الحجم.

يتم اضافة النشا تدريجيا حتى يصبح القوام متماسكاً.

تنظيف البشرة أولا بالغسول الخاص بها.

أولا بالغسول الخاص بها. تجفيف البشرة بقطعة من القماش .

يتم وضع الخليط على البشرة ويترك لمدة بضع ساعات.

يتم المرور بقطعة من الثلج على البشرة لتضيق فتحات المسامات للجلد.

تكرار تلك العملية السابقة مرة يومياً للحصول على نتائج مبهرة.

يستخدم الخليط على البشرة وعلى الأماكن الداكنة بفعل الشمس وأيضاً المناطق الحساسة.

للشاي الأخضر أثر كبير في معالجة البثور و النتوءات داخل البشرة، وليس فقط يعمل على تفتيح البشرة . عمر شويل - جدة الفازلين والنشا سحررر.. كنز ربانى لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة وشد التجاعيد وتخلصى من سواد السنين هتنورى وتبرقى من البياض - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفازلين والنشا سحررر.. كنز ربانى لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة وشد التجاعيد وتخلصى من سواد السنين هتنورى وتبرقى من البياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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