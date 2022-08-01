اصنعي فطيرة القشطة بطعم رائع ولذيذ وبأبسط المكونات

فطيرة القشطة ، من الحلويات اللذيذة التي تمتاز بمذاق رائع وشهي فهي عبارة عن فطيرة محشية بالقشطة والزبيب تتميز بنكهة الفانيليا الرائعة، يتم سقيها بالشربات البارد أو يمكن استخدام العسل، تعد من الحلويات البسيطة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة وبساطة داخل المنزل فمكوناتها سهلة ومتوفرة داخل كل بيت، يمكن حشوها بالقشطة والجبن أو يمكن الاكتفاء بالقشطة فقط، تعتبر من الحلويات المناسبة للعديد من المناسبات مثل الأعياد أو يمكن تقديمها في شهر رمضان المبارك، فهي من الحلويات التي تتميز بمذاق رائع وشهي جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطيرة القشطة بخطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل فطيرة القشطة

تتكون هذه الفطيرة من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

2 كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب حليب.

نصف كوب زبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب زيت.

للحشو

كوب من القشطة.

ربع كوب من الزبيب.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

للوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

سمسم وحبة البركة.

للتقديم

شربات.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطيرة القشطة بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء العجان نضيف الدقيق والخميرة والسكر والبيكنج بودر والملح، ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض. ثم نضيف الزيت مع استمرار التقليب ثم نضيف الزبادي والحليب ثم نعجن المكونات حتي نحصل على عجينة ناعمة. نقوم بدهن وعاء بالزيت ثم نشكل العجينة على شكل كرة ثم توضع داخل الوعاء، ثم تغطى وتترك في مكان دافئ حتي تتضاعف بالحجم.

طريقة التشكيل

تقسم العجينة إلي جزيئين متساويين ثم نتركهم لمدة عشر دقائق حتي يرتاح العجين. ثم نقوم بفرد كل جزء على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة بسمك متوسط باستخدام النشابة وبنفس حجم الصينية المستخدمة. نقوم بوضع الجز الأول من العجينة داخل الصينية ثم نثبت أطرف العجينة على حافة الصينية جيداً. ثم نقوم بوضع القشطة في المنتصف بعيدًا عن الأطراف ونضع فوقها بعض من النقاط من الفانيليا السائلة، ثم نرش الزبيب. نغطى الحشوة بالجزء الآخر من العجين ثم نثبت أطراف العجينة السفلية مع العلوية جيدًا، ثم نغطى الفطيرة ونتركها ترتاح قليلاً لمدة ربع ساعة حتي تختمر مرة أخرى. ثم نقوم بخفق البيض والحليب معاً، ثم ندهن وجه الفطيرة بالخليط، ثم ترش بالسمسم وحبة البركة. بعد ذلك تدخل الفطيرة فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة حوالي ربع ساعة، حتي تأخذ اللون الذهبي وتنضج تماماً. ثم نخرجها من الفرن ثم ترش بالشربات البارد ثم تترك حتي تتشرب الشربات، ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل القشطة بالنشا بالمنزل

في وعاء نضيف 3 أكواب من الحليب السائل ثم نضيف إليه ملعقتان من السكر ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة وملعقة صغيرة فانيليا. ثم نمزج المكونات بشكل جيد حتي تتجانس مع بعضها البعض، ثم يوضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتي يغلي. ثم نقوم بإذابة 5 ملاعق صغيرة من النشا في نصف كوب من الماء، ثم نضيف خليط النشا والماء إلي خليط الحليب. نقلب المكونات جيداً حتي يتماسك الخليط ثم نطفئ النار . ثم يحفظ الخليط في عبوة ويترك حتي يبرد تماماً، ثم يحفظ داخل الثلاجة.

نصائح عند عمل فطيرة القشطة