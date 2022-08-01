نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا وماء الورد الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم النشا وماء الورد ، من أفضل الكريمات الطبيعية التي تساعد علي تفتيح البشرة 10 درجات، ويحافظ أيضاً علي درجة الحموضة الأنسب لبشرتك بالعادة، ملائم لذوي البشرة الحساسة، يخفف هذا الكريم من تهيج البشرة، حيث أنه يحتوي علي خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، ويدخل ماء الورد في الكثير من أقنعة الوجه والوصفات الطبيعية لعلاج حب الشباب، ويساعد في منع انسداد المسام وبالتالي يخفف حدة الرؤوس السوداء والبيضاء، يحتوي علي خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، مما يجعله مكوناً فعالاً ضد الالتهابات، هناك عدة عوامل تساعد في تسريع عملية الشيخوخة وظهور التجاعيد، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم النشا وماء الورد في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم النشا وماء الورد

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم الرهيب في تفتيح البشرة وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من النشا.

4 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

2 كوب من الماء.

معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير كريم النشا وماء الورد الرهيب للتفتيح البشرة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار إناء ونضع به النشا والماء وماء الورد ونقلبهم جيداً حتي تتجانس المكونات. ثم بعد ذلك نقوم برفعهم علي نار متوسطة ونستمر في التقليب حتي يصبح الخليط متماسك مثل الكريم. بعد ذلك نرفعهم من علي النار ونضيف عليهم زيت جوز الهند، ثم نسكب الخليط في علبة فارغة ونظيفة ونضعها في مكان بارد. ثم نقوم كل ليلة بدهن الوجه واليدين ومنطقة الرقبة ثم نقوم بعد ذلك بغسل الوجه بالماء البارد ويجفف.

فوائد النشا وماء الورد للبشرة

تعرفي من هنا علي بعض فوائد النشا وماء الورد للوجه وهي كالاتي:-

يمتص الزيوت الزائدة في الجلد ويفيد أصحاب البشرة الدهنية.

كما أنه يساعد في التخلص من حروق الشمس وتهيج الجلد.

يساعد علي علاج الطفح الجلدي والحكة في الجلد.

يحتوي علي كمية من البروتين التي تساعد علي تعزيز الكولاجين في البشرة.

يشد البشرة ويبيضها وذلك لاحتوائه علي فيتامين أ.

يساعد علي تقشير الوجه من الخلايا الميتة والشوائب لصفاء الوجه.

وصفة الكركم وماء الورد للتفتيح البشرة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذه الوصفة الرهيبة وهي كما يلي:-

قومي أولاً في وعاء بخلط معلقة كبيرة من مسحوق الكركم، مع معلقة كبيرة من اللبن الرائب، جيداً مع بعض. ثم ضيفي إليهم قطرات من ماء الورد، وامزجي المكونات جيداً، حتي تصبح متجانسه تماماً. بعد ذلك ادخليهم الثلاجة لمدة 5 دقائق، ثم اخرجيه وادهني وجهك به لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد.

طريقة عمل ماسك البرتقال وماء الورد للتنظيف البشرة

سوف نقدم لكم خطوات تحضير هذا الماسك الرهيب للتنظيف البشرة بعمق وهي كما يلي:-

نحضر طبق متوسط الحجم، ونضع به معلقة من عصير قشور البرتقال، ومعلقة من الدقيق ومعلقة من ماء الورد، ونخلطهم جيداً مع بعض.

ثم نقوم بفرد الخليط علي وجه نظيف، ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً، ثم نقوم بفركه بحركة دائرية بواسطة اليد.

بعد ذلك يغسل بالماء البارد ويجفف تماماً، تكرر الوصفة مرتين في الاسبوع، للحصول علي أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك النشا وماء الورد لشد البشرة وإزالة التجاعيد

تعرفي من خلال السطور الأتية علي خطوات عمل هذا الماسك الممتاز في شد البشرة وهي كما يلي:-