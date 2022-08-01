اصنعي بنفسك ألذ كيك رخامي رائع بقوام هش وطري في المنزل لإفطار صحي ولذيذ

يعتبر الكيك الرخامي ، من أشهي أنواع الكيك الهش وهي من الحلويات الغربية المميزة كضيافة سريعة ولذيذة، وتعد من الحلويات من أكثر الأطباق اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار بسبب مذاقها اللذيذ وتنوع أصنافها وطرق إعدادها، وهي من أشهر أنواع الحلويات المخبوزة التي تصنع من عجينة سلسة ومتماسكة منها الطحين والحليب والبيض وهي مكونات صحية ومفيدة للجسم غنية بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة العظام، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الكيك الرخامي في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكيك الرخامي

تحتوي هذه الكيكة اللذيذة علي مقادير بسيطة وصحية وهي كالتالي:-

3 حبات من البيض.

كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت أو زبدة.

كوب من الحليب السائل.

معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

2 معلقة صغيرة من بكينج بودر.

معلقة كبيرة من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير الكيك الرخامي في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

نقوم بخفق البيض والسكر والزيت والحليب والفانيليا ونضربهم جيداً، في الخلاط الكهربائي أو بالمضرب الكهربائي. ثم نقوم بإضافة الدقيق وبكينج بودر والملح، ونخلطهم جيداً حتي يتجانس الخليط تماماً. بعد ذلك نقوم بتقسيم الخليط إلي جزئيين، ثم نضيف لجزء منهم الكاكاو ومعلقة من الحليب ونضربهم جيداً مع بعض. ثم ندهن صينية متوسطة الحجم بالزيت وترش بالدقيق أو نضع بها ورق زبدة، ثم نصب ثلاث أرباع الخليط الأبيض في الصينية ثم نصب فوقه خليط الكاكاو بشكل عشوائي. بعد ذلك ندخل الخليطين في بعض باستخدام معلقة أو سكين، أو نصب في الصينية قليل من الخليط الأبيض وفوقه قليل من الخليط البني ونكرر العملية حتي تنتهي الكمية. ثم ندخلها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي تنضج وتأخذ لونناً ذهبياً جميلاً، ثم نخرجها ونتركها تبرد قليلاً ثم تقدم بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح الكيك الرخامي

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-

تسخين الفرن قبل الخبز فيها بحوالي ربع ساعة.

استخدمي ميزان لقياس المكونات واحرصي أن يكون دقيقاً.

يجب أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة.

التأكد من صلاحية الخميرة قبل استخدامها.

يجب تثبيت رف الفرن الشبكي في وضعية مناسبة.

فوائد الحليب للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائده المهمة وهي كالاتي:-