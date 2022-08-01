بطريقة سهلة اعملي مقرمشات الذرة الشهية في البيت مثل الجاهز لأحلى سهرة

تعد مقرمشات الذرة من المقرمشات الشهية التي يعشقها الكثيرين وخاصة الأطفال حيث أنها من التسالي المفضلة لديهم، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بشكل ناجح مثل الجاهز، حيث أن هناك الكثير من الأمهات لا يردن شراءها من الخارج ، كما تتكون هذه المقرمشات من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الذرة الكركم الدقيق والنشا ومكونات آخرى، ويعرف عن الذرة بفوائدها الكثيرة للجسم، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مقرمشات الذرة الشهية بطعم رائع ومميز مثل الجاهزة بالظبط.

مقادير عمل مقرمشات الذرة

تحتوي مقرمشات الذرة الشهية على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الكركم.

نصف كيلو من الذرة الصفراء الجافة.

ملعقة من الملح.

نصف كوب من دقيق الذرة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

رشة من الشطة.

ملعقة من السبع بهارات.

٣ ملاعق كبيرة من النشا.

زيت للقلي.

طريقة الإعداد والتحضير

كثير من الأطفال يعشقون مقرمشات الذرة ولتحضير هذه المقرمشات بطريقة مثل الجاهزة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-