نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة سهلة اعملي مقرمشات الذرة الشهية في البيت مثل الجاهز لأحلى سهرة في المقال التالي
تعد مقرمشات الذرة من المقرمشات الشهية التي يعشقها الكثيرين وخاصة الأطفال حيث أنها من التسالي المفضلة لديهم، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بشكل ناجح مثل الجاهز، حيث أن هناك الكثير من الأمهات لا يردن شراءها من الخارج ، كما تتكون هذه المقرمشات من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الذرة الكركم الدقيق والنشا ومكونات آخرى، ويعرف عن الذرة بفوائدها الكثيرة للجسم، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مقرمشات الذرة الشهية بطعم رائع ومميز مثل الجاهزة بالظبط.
مقادير عمل مقرمشات الذرة
تحتوي مقرمشات الذرة الشهية على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- نصف كيلو من الذرة الصفراء الجافة.
- ملعقة من الملح.
- نصف كوب من دقيق الذرة.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
- رشة من الشطة.
- ملعقة من السبع بهارات.
- ٣ ملاعق كبيرة من النشا.
- زيت للقلي.
طريقة الإعداد والتحضير
كثير من الأطفال يعشقون مقرمشات الذرة ولتحضير هذه المقرمشات بطريقة مثل الجاهزة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونضع به ماء ونضعه على النار حتى يغلي، ثم ننزل به حبات الذرة ونغطي الإناء مع التقليب من حين لآخر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد ذلك نتركه حتى ينضج، ثم نصفي الذرة ونترك بها القليل من الماء، ثم نضيف إليها الدقيق والنشا والتوابل مع التقليب حتى تلتصق التوابل.
- ثم نقوم بنخل حبات الذرة للتخلص من الدقيق الزائد، بعد ذلك نقوم بتسخين الزيت ونضع به حبات الذرة حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة.
- بعد ذلك نصفي الذرة من الزيت، ونتركها على طبق التقديم، ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وهنا نكون قد قدمنا أحلى مقرمشات ذرة بطعم رائع مثل الجاهز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة سهلة اعملي مقرمشات الذرة الشهية في البيت مثل الجاهز لأحلى سهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.