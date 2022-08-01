نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والزعتر غسول رهيب: للفم يخلصك من رائحة الفم الكريهة ويعالج اللثة ويبيض الأسنان2022 في المقال التالي
نقدم لكم النشا والزعتر غسول رهيب , حيث تعد من أكثر مشاكل الفم والأكثر أحراجا هي رائحة الفم الكريهة التي تنبعث من داخل الفم مع استعمال الكثير من الوصفات الطبيعية ولكن دون جدوي ولكن مع هذا الغسول الرائع في تعطير الفم والقضاء علي التهابات اللثة وداعا لكل هذه المشاكل سوف تصنعي غسول للفم والأسنان من المنزل بمكونات موجودة داخل المنزل ليست مكلفة أطلقا .مع هذا الغسول الرائع وداعاً للاصفرار الأسنان الناتج عن شرب الشاي أو القهوة أو السجائر وخاصة الأشخاص المدخنون الذين يعانون من رائحة غير مستحبة بعد شرب السجائر فهذا الغسول هو الحل الأمثل لكم .حتي الذين يعانون من التهابات في الفم واللثة فإنه يعمل علي علاج اللثة بشكل فعال وخرافي مع الاستمرار عليه ومع هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم هذا طريقة عمل النشا والزعتر غسول رهيب الغسول الرائع والمميز٢٠٢٢.
مكونات عمل النشا والزعتر غسول رهيب ليخلصكم من جميع مشاكل الفم
اليوم سوف نتعرف على مكونات هذا الغسول الرائع للحصول علي أفضل نتائج بفضل الله وهي كالآتي:-
- ١ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ١ملعقة كبيرة من النشا.
- ١ملعقة صغيرة من القرفة.
- ١ملعقة صغيرة من الملح.
- ١ملعقة صغيرة من النعناع.
- ١ملعقة كبيرة من الخل.
طريقة تحضير
أليكم طريقة تحضير الغسول بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-
- نحضر كوب كبير من الزجاج نقوم بوضع الزعتر والقرفة والملح والنعناع ونقلبهم مع بعض.
- بعد ذلك نضع عليهم ماء مغلي ساخن جدا يغطي الكوب ونتركه لمدة ساعة.
- ثم نقوم بتصفيته بمصفاه صغيرة ثم نضع عليه ملعقة كبيرة من الخل ونقلب جيداً ثم ملعقة النشا ونقلب جيداً حتى يذوب النشا تماماً.
- بعد ذلك نضع الغسول في زجاجة وبهذا يكون جاهز للاستعمال.
طريقة الاستخدام
الأن سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالاتي:-.
- نقوم بغسل الفم بهذا الغسول علي هيئة مضمضة في كل مرة تريدي غسل الفم بالماء بعدها من الضروري استعمال هذا الغسول .
- لو أستخدمنا الغسول في تبيض الأسنان نضع من الغسول علي الفرشاة الأسنان ونفرش به الأسنان جيداً.
- ثم مع الاستمرار عليه سوف نتخلص من الاصفرار بشكل مبهر للغاية وتحدي.
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