خلطة سحرية من كريم جليسوليد لتبييض الوجه والجسم في خطوات بسيطة والنتيجة ممتازة

كريم الجليسوليد من افضل واهم انواع الكريمات الجاهزة التي تستخدم لتفتيح وترطيب البشرة بشكل رائع، وذلك لأنه لا يحتوي على أي مواد ضارة بالبشرة كما أنه أصبح يستخدم لعمل بعض الوصفات الخاصة بحل الكثير من المشاكل مثل الجفاف أو علاج البقع الغامقة على الجلد، وإزالة البثور السوداء، والتخلص من التجاعيد، لذلك يبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن أفضل الطرق التي يستخدم بها كريم الجليسوليد ليحقق أفضل النتائج للبشرة وهي ما سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال.

طريقة عمل خلطة الجليسوليد لتبييض الجسم

كريم الجليسوليد يستخدم لتفتيح الجسم والتخلص من اى غمقان في جميع مناطق الجسم كما أنه يستخدم لتفتيح القدمين واليدين والتخلص من التشققات، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

علبة واحدة مناسبة الحجم من كريم جليسوليد.

اربع ملاعق كبار من زيت الزيتون.

نصف كوب من ماء الورد الطبيعي.

ملعقتين كبار من زيت اللوز المر.

١صابون غار مبشور.

طريقة التحضير

احضري طبق مناسب من البلاستيك.

ابشري بداخله صابون الغار.

أضيفي إليه ماء الورد.

قلبي المكونات، واتركيها بعد ذلك لمدة يوم كامل.

احضري الخلاط الكهربائي، أضيفي بداخله خليط صابون الغار، ثم أضيفي كريم الجليسوليد.

اخلطي المكونات جيدًا، ثم أضيفي الزيوت التي تم تحضيرها.

أعيدي الخلط مرة أخرى حتى يتكون الخليط.

قبل الاستحمام، وزعي الخليط على المناطق المراد تفتيحها في الجسم.

افركي الخليط جيدًا على هذه المناطق.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على الجسم.

أعيدي التدليك مرة أخرى بعد انتهاء الوقت.

بعد ذلك يتم غسل الجسم بالماء الفاتر.

أعيدي استخدام هذا الماسك بشكل مستمر مرتين أو ثلاثة في الأسبوع الواحد ليعطي أفضل نتائج للبشرة.

كريم جليسوليد والليمون لتفتيح الجسم

كريم الجليسوليد مع الليمون يساعد في زيادة ترطيب البشرة وزيادة نعومتها كما أنها تساعد في التفتيح السريع للبشرة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

أربع ملاعق من كريم الجليسوليد.

ربع كوب من عصير الليمون المركز.

طريقة التحضير