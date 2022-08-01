بكيس خميرة افردي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي

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عمر شويل - جدة بكيس خميرة افردي شعرك الخشن والمجعد، تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الشعر الخشن الذي يسبب لهم الضيق، فيبحثون عن حلول سريعة لعلاج مشاكل الشعر فيتبعون الوصفات الطبيعية، فمن المواد الطبيعية المفيدة للشعر الخميرة فهي تساعد على ترطيب الشعر وفردة، فيجب الاستمرار على الوصفات الطبيعية والبعد عن المواد الكيميائية التي تسبب تلف الشعر من استخدامها على المدي البعيد.

بكيس خميرة افردي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير

المكونات

نصف ملعقه من الخميرة الفورية.

ملعقة من الحليب الدافئ.

صفار بيضة.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك إذابة العسل مع الحليب بشكل جيد، ثم قومي بإضافة الخميرة الفورية واتركي الخليط لمدة 20 دقيقة في مكان دافئ، ثم قومي بإضافة صفار البيض واخلطي المكونات للحصول على خليط متماسك، قومي بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتي الأطراف، ثم قومي بتغطية الشعر بغطاء من البلاستيك ووضع فوطة مبللة بالماء الدافئ، اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم قومي بغسل الشعر جيداً بشامبو مناسب للحصول على شعر ناعم وصحي.

وصفات طبيعية بالخميرة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه

كل ما عليك إحضار ثلاث ملاعق من الماء الدافئ، ثم نقوم بإضافة نصف كيس من الخميرة الفورية ونقوم بخلط المكونات ثم نتركها جانباً، ثم نقوم بتوزيعها على الشعر مع التدليك ويترك على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم عليك غسل الشعر جيداً بشامبو طبي مناسب لنوعية شعرك.

الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد

ماسك الخميره والعسل

المكونات

نصف ملعقه من الخميرة الفورية.

نصف ملعقه من العسل.

ملعقة من الحليب.

صفار بيضة.

طريقة التحضير والاستعمال

نقوم بإحضار وعاء ووضع ملعقة من الحليب الدافئ ثم عليك إضافة الخميرة والعسل وتمزج المكونات جيداً، نترك الخليط جانباً لمدة ثلث ساعة، ثم نقوم بإضافة صفار بيضة ونخلط المكونات جيداً، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتي الأطراف ونضع قبعة الشعر ونترك الخليط لمدة ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر وشامبو مناسب لنوعية شعرك، فهذه الوصفة تساعد في ترطيب الشعر الخشن وتنعيمة بشكل سريع بمواد طبيعية مفيدة للشعر.