وصفات لتطويل الشعر وحل مشاكله وجعله كالحرير

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عمر شويل - جدة عدد كبير من البنات والسيدات تبحث علي الأنترنت عن وصفات لتطويل الشعر وكيفيه حل مشاكله وجعله كالحرير، حيث يشتكي معظم السيدات من تساقط الشعر بشكل كبير من جانب وتقصف الشعر من جانب أخر حيث أن الحمل والولادة تؤثر بشكل كبير علي صحة الشعر لدي السيدات وأحيانا نقص الفيتامينات يؤدي إلى تساقط الشعر، ومن هنا يشتري السيدات أغلي أنواع الكريمات ومستحضرات التجميل حتي يحصلوا علي شعر طويل ذو ملمس حرير.

عدد كبير من البنات والسيدات تبحث علي الأنترنت عن وصفات لتطويل الشعر وكيفيه حل مشاكله وجعله كالحرير، حيث يشتكي معظم السيدات من تساقط الشعر بشكل كبير من جانب وتقصف الشعر من جانب أخر حيث أن الحمل والولادة تؤثر بشكل كبير علي صحة الشعر لدي السيدات وأحيانا نقص الفيتامينات يؤدي إلى تساقط الشعر، ومن هنا يشتري السيدات أغلي أنواع الكريمات ومستحضرات التجميل حتي يحصلوا علي شعر طويل ذو ملمس حرير.

وصفات لتطويل الشعر وحل مشاكله



اليوم نقدم لكم بعض الوصفات لتطويل الشعر من مواد طبيعيه داخل كل منزل وليس لها أي أضرار علي صحة الشعر مثل مستحضرات التجميل الكيميائية والتي مع استخدامها المتكرر تتلف الشعر وتجعله يتساقط بشكل أكبر، وهذه الوصفات تصلح لجميع أنواع الشعر ويمكن استخدامها الرجال والسيدات.

وصفة الثوم والزبادي

أن الثوم مكون طبيعي ممتاز لصحة الشعر حيث يعمل علي ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة، ومن جانب أخر الزبادي يعمل علي تغذيه الشعر وفروة الرأس وتجعل الشعر ينمو بشكل أسرع، يجب عليك إحضار إناء عميق ونضع به 2 معلقة كبيرة ثوم مفروم أو مقطع قطع صغيرة، ونضع عليه علبة زبادي كامل الدسم مع التقليب الجيد ووضع المزيج علي الرأس والشعر مع التدليك المستمر حتي تدخل المكونات داخل فروة الرأس وتغلل بين مسامات الشعر، وترك المزيج علي الشعر لمدة 20 دقيقة ثم غسل الشعر بالماء والشامبو ويفضل استخدام شامبو أطفال بحيث انه خالي من المواد الكيميائية ويمكن تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

وصفة زيت جوز الهند وزيت الزيتون

يجب عليك إحضار إناء عميق نضع به عدد 2 معلقة من زيت الزيتون ونضع عليه عدد 2 معلقة زيت جوز الهند ونمزج الخليط جيدا ثم نضع المكونات علي نار هادئة حتي تدفئ قليلا ثم نترك المزيج يبرد، وبعد ذلك نضع الخليط علي الشعر مع التدليك الجيد للشعر حتي الأطراف وتدليك فروة الرأس جيدا ونترك الخليط لمدة 20 دقيقة ونضع علي الشعر فوطة ساخنة حتي يمتص الشعر المزيج جيدا ثم غسله بالماء والشامبو، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع وسوف تحصلي علي شعر طويل.

وصفة زيت الخروع والبطاطس

هذه الوصفة رائعة ومجربة في تطويل الشعر وزيادة كثافته، فعليك إحضار عدد 2 معلقة كبيرة بطاطس مهروسة ونضيف عليهم 3 ملاعق كبيرة زيت خروع، ونخلط المكونات جيدا ونضع الخليط علي الشعر والرأس بشكل مباشر مع تدليك فروة الرأس والشعر من أوله وحتي الأطراف ونترك هذا الخليط لمدة 20 دقيقة ثم نغسل الشعر بماء دافئ وشامبو أطفال ويمكن أن يتم تكرار هذه الوصفة كل أسبوعين مرة وسوف تجدين نتيجتها فورا والحصول علي شعر أطوال وكثافة أعلي.

وصفة زيت حبة البركة والمايونيز

أن استخدام زيت حبة البركة من الزيوت المفيدة جدا والمغذية لفروة الرأس وللشعر من جذوره حتى أصرافه واليوم نقدم لكم وصفة مميزة جدا للشعر لتغذيته وتطويله وهي وصفة المايونيز وزيت حبة البركة، حيث نأتي بإناء عميق ونضع به معلقتين كبيرتين من المايونيز ثم نضيف إليهم معلقتين كبيرتين زيت حبة البركة ثم نقوم بخفقهم جيدا حتي يمتزج يصبح خليط واحد متماسك ثم نضع الخليط علي الشعر من جذوره حتي إطرافه مع التدليك المستمر لمدة 20 دقيقة، وبعدها يغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو ويفضل استخدام شامبو للأطفال بدون مواد كيميائية وهذه الوصفة تكرر مرة واحدة كل 7 أيام وسوف تجدين النتيجة بعد المرة الثانية من التكرار.

وصفة الزنجبيل مع مجموعة من الزيوت الطبيعية

نقدم لكم وصفة جديدة من وصفات نمو الشعر وتطويله وتغذيته حيث أن الزنجبيل يعمل علي تغذية الشعر من جذوره وحتي أطرافه فالزنجبيل يحفز وينشط الدورة الدموية وسوف نضيف له مجموعة من الزيوت التي تعمل علي تطويل الشعر وتغذيته، عليك بإحضار المكونات التالية:

1-معلقة كبيرة زنجبيل بودر فريش.

2-معلقة كبيرة زيت زيتون.

3- معلقة كبيرة زيت جوجوبا.

4-معلقة كبيرة زيت جوز الهند.

عليك بخلط المكونات مع التدليك لمدة 5 دقائق وتركهم علي الشعر لمدة نصف ساعة، ثم شطف الشعر بالشامبو ويفضل شامبو للأطفال بدون كماويات ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

وصفة قناع حليب جوز الهند

من ضمن الوصفات المجربة والمغذية للشعر وصفة قناع حليب جوز الهند والتي تعمل علي زيادة نمو الشعر وتغذيته بشكل ممتاز وسوف نوضح لكم بالخطوات كيفية عمل قناع حليب جوز الهند للشعر فعليك سيدتي إحضار عدد 4 ملاعق كبيرة من بوردة حليب جوز الهند ونضع عليها معلقتين كبيرتين من المايونيز أن وجد أو 6 ملاعق كبيرة من اللبن ثم نضرب الخليط جيدا ونضع المزيج علي الشعر ولكن نبتعد عن فروة الرأس ثم نتركه لمدة ساعتين وبعد ذلك نقوم بغسله بالماء والشامبو ويفضل استخدام شامبو أطفال بدون كماويات.