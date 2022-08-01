نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الشعر الحرير.. أقوي كيراتين طبيعي فوري لفرد أصعب أنواع الشعر المجعد والخشن في ساعه واحده في المقال التالي
نظرًا لأن العديد من سيدات الوطن العربي يمتلكن شعر مجعد أو “كيرلي”، فهن راغبات بالحصول على شعر ناعم مفرود، وقد تم توفير العديد من المستحضرات التي تساعد على فرده بالأسواق، ولكن سرعان ما نرى أضرارها الغير متوقعة على الشعر وتأثيره على نموه، وبناءًا عليه قررنا اليوم مد التقرير بالوصفات الطبيعية التي تعطي الشعر نعومة ولمعان بدون أضرار، بالإضافة لكونها تمد جذوره بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الشعر للحفاظ على من العوامل الخارجية، وإليكم أهم وصفات فرد الشعر الطبيعي.
وصفة الحليب والعسل الطبيعي لشعر صحي ناعم
- تعد تلك الوصفة هي الأولى لفرد الشعر بشكل طبيعي آمن، حيث أنها تحتوي على أكثر مكونين ذوي فائدة للجسم، حيث يحتوي العسل على العديد من الفيتامينات التي تغذي جذور الشعر وتقوية، وكذلك اللبن يوجد به مادة الكالسيوم الهامة لصحة الشعر، وعند مزج المكونين معًا يمكنك الحصول علي شعر ناعم مفرود وصحي.
- فقط قومي بإضافة عدد “1 كوب من الحليب كامل الدسم”، إلى عدد “1 ملعقة كبيرة الحجم من العسل”.
- ثم يتم خلط المكونين معًا ووضعهم على شعر نظيف كي يتمكن الشعر من امتصاص فوائد اللبن والعسل.
- كما يفضل ترك الوصفة علي فروة الرأس مدة لا تقل عن ساعة كاملة.
- ويفضل بعد مرور الوقت غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو للتأكد من زوال بقايا اللبن والعسل تمامًا.
وصفة الكرفس لتقوية وفرد الشعر
أما هذه الوصفة فـ توفر مقدار كبير من الترطيب للشعر، مع تقويته وفرده بصورة رائعة وفي مدة زمنية بسيطة، ولاستخدام تلك الوصفة تابعوا ما يلي:
- يتم تقطيع كمية مناسبة من خضار الكرفس قطع صغيرة الحجم نوعًا ما وإضافتها في إناء عميق يحتوي على ماء نظيف، ويفضل تركه بالماء لمدة يوم كامل للحصول على تركيز التركيبة المطلوب.
- ثم يتم وضع السائل النهائي بزجاجة ذات رأس بخاخ، ورشها على خصلات الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ثم تدليكها جيدًا.
- ويفضل ترك تلك المادة فوق الشعر مدة لا تقل عن نصف ساعة، وذلك للحصول علي نتيجة مرضية.
- وبعد انتهاء من الوصفة، يمكن غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وستلاحظين الفرق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الشعر الحرير.. أقوي كيراتين طبيعي فوري لفرد أصعب أنواع الشعر المجعد والخشن في ساعه واحده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.