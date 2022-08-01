اسرار الشعر الحرير.. أقوي كيراتين طبيعي فوري لفرد أصعب أنواع الشعر المجعد والخشن في ساعه واحده

نظرًا لأن العديد من سيدات الوطن العربي يمتلكن شعر مجعد أو “كيرلي”، فهن راغبات بالحصول على شعر ناعم مفرود، وقد تم توفير العديد من المستحضرات التي تساعد على فرده بالأسواق، ولكن سرعان ما نرى أضرارها الغير متوقعة على الشعر وتأثيره على نموه، وبناءًا عليه قررنا اليوم مد التقرير بالوصفات الطبيعية التي تعطي الشعر نعومة ولمعان بدون أضرار، بالإضافة لكونها تمد جذوره بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الشعر للحفاظ على من العوامل الخارجية، وإليكم أهم وصفات فرد الشعر الطبيعي.

وصفة الحليب والعسل الطبيعي لشعر صحي ناعم

تعد تلك الوصفة هي الأولى لفرد الشعر بشكل طبيعي آمن، حيث أنها تحتوي على أكثر مكونين ذوي فائدة للجسم، حيث يحتوي العسل على العديد من الفيتامينات التي تغذي جذور الشعر وتقوية، وكذلك اللبن يوجد به مادة الكالسيوم الهامة لصحة الشعر، وعند مزج المكونين معًا يمكنك الحصول علي شعر ناعم مفرود وصحي.

فقط قومي بإضافة عدد “1 كوب من الحليب كامل الدسم”، إلى عدد “1 ملعقة كبيرة الحجم من العسل”.

ثم يتم خلط المكونين معًا ووضعهم على شعر نظيف كي يتمكن الشعر من امتصاص فوائد اللبن والعسل.

كما يفضل ترك الوصفة علي فروة الرأس مدة لا تقل عن ساعة كاملة.

ويفضل بعد مرور الوقت غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو للتأكد من زوال بقايا اللبن والعسل تمامًا.

وصفة الكرفس لتقوية وفرد الشعر

أما هذه الوصفة فـ توفر مقدار كبير من الترطيب للشعر، مع تقويته وفرده بصورة رائعة وفي مدة زمنية بسيطة، ولاستخدام تلك الوصفة تابعوا ما يلي: