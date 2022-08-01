طريقة سهلة لعمل كفتة الفراخ وبألذ وأحلي تتبيلة والطعم زي برا

تحتار الكثير من النساء في اختيار اسهل الاكلات المميزة التي يحبها أفراد أسرتها، ومن أهم الأكلات اللذيذة سريعة التحضير هي كفته الفراخ، كما أنها تحتوي على الكثيرمن العناصر الغذائية المفيدة جدًا للجسم، ويمكن تناولها مع الكثير من الاطعمة الاخرى المختلفة، والان جئنا لكم بطريقة عمل وتحضير كفتة الفراخ بكل سهولة في المنزل تابعونا لمعرفة الخطوات.

طريقة عمل كفتة الفراخ

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل كفتة الفراخ اللذيذة بكل سهولة في المنزل، بخطوات بسيطة وتكاليف محدودة، وطعم ينال اعجاب جميع أفراد الأسرة، لذلك سوف نعرض لكم افضل الطرق بخطوات بسيطة. هي كالاتي:

المكونات

٢ قطع صدور فراخ مخلية.

كوب من البقسماط المطحون.

١ بيضة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة زعتر جاف.

أربع ملاعق من الدقيق الأبيض.

٢ ثمرة بطاطس مسلوقة مهروسة.

رشة من البصل البودرة.

رشة من الثوم البودرة.

أربع ملاعق كبار من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير والاعداد