نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لعمل كفتة الفراخ وبألذ وأحلي تتبيلة والطعم زي برا في المقال التالي
تحتار الكثير من النساء في اختيار اسهل الاكلات المميزة التي يحبها أفراد أسرتها، ومن أهم الأكلات اللذيذة سريعة التحضير هي كفته الفراخ، كما أنها تحتوي على الكثيرمن العناصر الغذائية المفيدة جدًا للجسم، ويمكن تناولها مع الكثير من الاطعمة الاخرى المختلفة، والان جئنا لكم بطريقة عمل وتحضير كفتة الفراخ بكل سهولة في المنزل تابعونا لمعرفة الخطوات.
طريقة عمل كفتة الفراخ
تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل كفتة الفراخ اللذيذة بكل سهولة في المنزل، بخطوات بسيطة وتكاليف محدودة، وطعم ينال اعجاب جميع أفراد الأسرة، لذلك سوف نعرض لكم افضل الطرق بخطوات بسيطة. هي كالاتي:
المكونات
- ٢ قطع صدور فراخ مخلية.
- كوب من البقسماط المطحون.
- ١ بيضة.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة زعتر جاف.
- أربع ملاعق من الدقيق الأبيض.
- ٢ ثمرة بطاطس مسلوقة مهروسة.
- رشة من البصل البودرة.
- رشة من الثوم البودرة.
- أربع ملاعق كبار من البقدونس المفروم.
طريقة التحضير والاعداد
- احضري قطع الفراخ وقومي بتنظيفها جيدًا قم قومي بوضعها في الكبة الكهربائية، وذلك حتى يتم فرك القطع جيدًا بدون وجود اي تكتلات.
- بعد ذلك قومي بإضافة البطاطس المسلوقة بعد تقشيرها وهرسها جيدًا.
- أعيدي الخلط بالكبه مرة أخرى حتى تتجانس المكونات بشكل كامل ويصبح مثل العجينة المتماسكة.
- اخرجي العجينة من الكبه.
- ثم أضيفي البهارات التي تم تجهيزها بالكامل من ملح، وفلفل اسود، وظهور وبودرة بصل وثوم.
- اخلطي كل المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس بشكل كامل وتصبح متبله.
- أضيفي إليها البقدونس واعيدي الخلط مرة أخرى.
- قومي بتشكيل الخليط إلى أصابع حسب الشكل المرغوب فيه.
- أحضري بعد ذلك ثلاث أطباق.
- طبق البيضة وقومي بخفقها جيدًا.
- وطبق اخر للبقسماط المطحون.
- والطبق الاخير الدقيق.
- ضعي إحدى الاصبع في الدقيق حتى يغطى به، ثم يتم وضعه في البيضه المخفوقه، ومن ثم يتم وضعها في البقسماط حتى تغطى بالكامل.
- احضري مقلاة بها زيت غزير.
- ارفعي المقلاة على النار حتى يسخن الزيت تمامًا.
- أضيفي بها اصابع الكفته بعد تغطية كل الكمية بالدقيق والبقسماط.
- اتركي الكفته في الزيت حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي المميز وتصبح مقرمشة.
- اخرجي الكفتة على ورق مطبخ ليمتص الزيت، ويتم تناولها ساخنة وبألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سهلة لعمل كفتة الفراخ وبألذ وأحلي تتبيلة والطعم زي برا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.