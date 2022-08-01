حافظى على شعرك من المواد الكميائية وأستخدمى خلطة الحناء الطبيعية لصبغ الشعر بالون الأحمر

تسعى المرأة إلى الحصول على الجمال الطبيعي للشعر، فتبحث عن طريقة طبيعية تعطى لون غير تقليدي، مثل اللون الاحمر الجذاب الذى تفضلة الكثير من الفتيات والنساء لتغيير لون وشكل الشعر، هى موضة عالمية اتخذتها المشاهير وانتشرت حول العالم، فالعديد منا يذهبون إلى صالونات التجميل لصبغ وتلوين الشعر هذا ينفق الكثير من المال والوقت الطويل فى انتظار نتيجه الصبغة، فمن أهم الطرق الطبيعية الآمنة والصحية تماماً على الشعر لإعطاء الشعر اللون المطلوب وحصوله على الشكل الجمالي، هى عبارة عن مكون الحناء التى لها تأثير كبير على تحسين صحة فروة الرأس والقضاء على الفطريات التى تظهر قشرة الرأس ومعالجة حكة الشعر الغير مرغوب بها، أيضا تحمى من الإجهاد التاكسدى الذى يتسبب فى التساقط الكثيف والتقصف، اعطاء اللمعان والنعومة الطبيعية للشعر الجاف وجعله رطب وطرى عالطول، تعمل على إصلاح جذوز الشعر وتقليل هيشان وتشابك الشعر وجعله ناعم ومفرود، أيضاً لها القدرة العجيبة على التحكم فى إفراز الغدد الدهنية الزائدة التى تسبب فى تلف بصيلات الشعر، أنها مكون عشبى آمن تماماً، فمن الممكن تحضير خلطة الحناء باللون الاحمر الذى يعطى الشعر توهجا مميز جدا، وإطالة رائعة فالكثير من الفتيات لا تعرف اللون المناسب لكى فإن هذا اللون مناسب لجميع انواع البشرة ويعمل على تفتيح البشرة وإعطاء الوجه إطلالة جذابه، كما أن الكثير من النساء تستخدم الحناء فى إخفاء الشيب المبكر، فالحناء لها تأثير كبير على تحسين بصيلات الشعر التالفة وتغيير لون الشعر الباهت من اول استعمال هذه هى الطريقة الأنسب لكى تصبغين شعرك طبيعا بدون اى مواد كيميائية ضارة .

خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون الأحمر

مكونات خلطة الحناء لصبغ الشعر ;

نصف كوب من خل التفاح

نصف كوب من الحناء

ملعقتين من عصير الليمون

نصف كوب من ماء الكركدية المغلى

ملعقة كبيرة بودرة دم الغزال من العطار

طريقة استعمال خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون الاحمر

قومى بأحضار وعاء متوسط ضعى به الحناء و بودرة دم الغزال وخل التفاح وعصير الليمون الكركدية المغلى وقلبى جيدا حتى تتجانس المكونات، ثم تترك الخلطة لمدة ساعة ونصف ثم نقوم بوضعها على الشعر لمدة ساعتين ثم نغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر بهذه الطريقة حصلتين على اللون المميز لشعرك بدون تكلفة أو أضرار .