نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا ترتكب هذه الأخطاء الثلاثة عند شراء المكياج في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تحب استخدام مستحضرات التجميل في المنزل ، فليس من السيئ أن تتعلم مبادئ شراء هذه المنتجات. أين تذهب لشراء مستحضرات التجميل؟ الصيدليات أو متاجر توريد مستحضرات التجميل؟

3 أخطاء شائعة في شراء مستحضرات التجميل

في هذا المقال سوف نقدم لك 3 أخطاء شائعة في شراء مستحضرات التجميل.

تجاهل خطر التسمم

العديد من النساء من عشاق مستحضرات التجميل التي تدوم لفترة أطول على بشرتهن، وبالطبع يقدم البائعون منتجاتهم للعملاء تحت اسم أحمر الشفاه أو كريم الأساس على مدار 24 ساعة. يجب أن تعلمي أن مستحضرات التجميل التي تدوم لفترة أطول على الجلد تحتوي على نسبة عالية من الرصاص، لأن هذا المعدن له تأثير كبير على الاحتفاظ بالبارافين وألوان مستحضرات التجميل على الجلد.

نصائح عملية

لمعرفة ما إذا كانت مستحضرات التجميل التي توشك على شرائها تحتوي على الرصاص أم لا، افركي بعض أحمر الشفاه على يدك. حكها بخاتم ذهبي. إذا تغير اللون إلى الأسود ، فتأكد من احتواء المنتج على نسبة عالية من الرصاص.

تجاهل تاريخ انتهاء الصلاحية

هل لديك عادة الاحتفاظ بظلال العيون لسنوات إذا كنت تحبها؟ أكثر من نصف النساء اللواتي يذهبن إلى المتاجر لشراء مستحضرات التجميل لا ينتبهن لتاريخ انتهاء صلاحية هذه المنتجات. هذا على الرغم من حقيقة أن العديد من هذه المنتجات تبقى في المتاجر والجمارك وما إلى ذلك لعدة أشهر ، وعندما يتم بيعها ، لا يتبقى شيء حتى نهاية تاريخ استخدامها.

نصائح عملية

عند شراء مستحضرات التجميل ، ابحث عن تاريخ انتهاء الصلاحية قبل أن يعجبك لون هذه المنتجات. يجب أن يكون للمنتجات الأصلية تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية.

شراء منتج مقلد بدلاً من الأصلي عند شراء مستحضرات التجميل

يمكنك إلقاء نظرة على علبة الماسكارا وترى أنها تحمل ملصق مراقبة الجودة الخاص بوزارة الصحة وشرائها بأمان، ولكن مجرد الحصول على ملصق وزارة الصحة لا يكفي. في بعض الأحيان، لا تحتوي مستحضرات التجميل التي تدخل البلاد حتى من خلال القنوات الرسمية وبإذن من وزارة الصحة على عبوات محكمة الغلق ويسهل إفراغها وتعبئتها بمواد أخرى من قبل المستغلين.

نصائح عملية

أولاً، اختر مستحضرات التجميل الأصلية ثم تأكد من أن المنتج يحمل ملصق من وزارة الصحة وختم. يجب وضع ملصقات على المواد الغذائية والمشروبات ومستحضرات التجميل ومستلزمات النظافة بالفارسية بما في ذلك اسم المنتج واسم العلامة التجارية وتاريخ الإنتاج والانتهاء ورقم تصريح الدخول من وزارة الصحة واسم الشركة المستوردة على جميع الأصناف الأجنبية.