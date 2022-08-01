هل خل التفاح يجعلك تفقد الوزن حقاً!

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عمر شويل - جدة هناك حيلة سهلة تساعد على تقليل 300 سعرة حرارية في اليوم؛ لكن الأمر يتطلب التعود على مشروب حار وقد يكون طعمه مقرفًا لكثير من الناس. تتضمن هذه الحيلة شرب خل التفاح. تم وصف خل التفاح كمشروب معجزة لفقدان الوزن لسنوات. يُصنع خل التفاح من التفاح الطازج من خلال عملية تخمير حيث تقوم الخميرة بتحويل السكر الموجود في التفاح إلى كحول، ثم يتم تحويل الكحول بواسطة بكتيريا حمض الأسيتيك إلى حمض الأسيتيك، المادة “السحرية”.

هل خل التفاح يجعلك تفقد الوزن؟

في هذا المقال طرحنا السؤال التالي: هل خل التفاح يساعدك على إنقاص الوزن ؟ وجاءت الإجابات كالتالي:

رأي الخبراء في هذا الاعتقاد

تقول أخصائية التغذية سارة فلاور: “يجب أن أؤكد أن التغييرات في النظام الغذائي مهمة جدًا”. “لا يمكنك فقط تناول خل التفاح وتناول ما تريد ، على أمل أن يكون حبة سحرية لفقدان الوزن.”، “يجب ألا تزيد كمية خل التفاح المستخدمة لفقدان الوزن عن 1-2 ملعقة كبيرة (15-30 مل) يوميًا”. أظهرت معظم دراسات إنقاص الوزن أن خل التفاح يمكن أن يزيد من الشعور بالامتلاء ويمنع تناول الوجبات الخفيفة.

نتائج البحث

وجدت دراسة أجريت عام 2005 أنه عندما تناول الناس خل التفاح مع وجباتهم، فإنهم يستهلكون 275 سعرًا حراريًا أقل خلال اليوم من أولئك الذين لم يتناولوه مع وجباتهم. على الرغم من أن الباحثين في جامعة ولاية أريزونا يصفون التخفيض بمقدار 275 سعرة حرارية بأنه “ضعيف”، إلا أنه قد يحدث فرقًا بالنسبة للبعض.

وجد الباحثون أيضًا أن خل التفاح ساعد في تقليل استجابة السكر في الدم بعد الوجبة. إن التحكم في نسبة السكر في الدم ليس ضروريًا فقط لعلاج مرض السكري ، ولكنه مفيد أيضًا لفقدان الوزن لأنه يساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

في دراسة أخرى أجريت عام 2005 على 12 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة، وجد الباحثون أن خل التفاح يقلل من استجابات الجلوكوز والأنسولين مع زيادة الشعور بالشبع ، حتى بعد تناول وجبة تتكون أساسًا من الخبز (الكربوهيدرات).

الكلمة الأخيرة

هناك العديد من الطرق لإضافة خل التفاح إلى نظامك الغذائي ، ويمكن مزجه بمكونات صحية مثل زيت الزيتون أو عصير الليمون أو حتى الماء. من المهم ألا تزيد كمية خل التفاح المستخدمة لفقدان الوزن عن 1-2 ملعقة كبيرة (15-30 مل) يوميًا.

على الرغم من أن الاستخدام العرضي لخل التفاح آمن لمعظم الناس ، إلا أنه يحمل بعض المخاطر ، بما في ذلك حموضته ، والتي يمكن أن تهيج الحلق إذا كنت تشرب الكثير منه.