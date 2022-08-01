نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في10 دقائق فقط…أسهل طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش ولذيذ احلي من الجاهز في المقال التالي
طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش ولذيذ احلي من الجاهز، يعتبر من أنواع الأكلات الخفيفة التي يمكن تناولها صباحا على الإفطار أو ما بين الوجبات كما أنه مفيد وصحي ويمكن للأطفال أيضا تناوله كما أن تحضيره بسيطة ويمكن عمله في المنزل حيث أنه يعتبر أحد الوصفات الجديدة التي انتشرت مؤخرا على مواقع الطبخ والوصفات وذلك لأن طعمه لذيذ وأحبه الكثير.
طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش
قد تبحث الكثير من السيادات عن طريقة عمل بسكويت اليانسون والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدمه لكم :-
مكونات عمل البسكويت باليانسون
- كوب ونصف دقيق.
- نصف ملعقة كبيرة من اليانسون غير مطحون.
- كيس فانيليا.
- رشه ملح.
- 2 بيضة.
- نصف ملعقة كبيرة بيكينج باودر.
- ثلث كوب من السكر الأبيض.
- ثلث كوب زيت أو زبدة.
طريقة تحضير بسكويت اليانسون
- أولا نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركه يسخن حتى يتم تحضير البسكويت.
- يُوضع الزيت مع السكر في الخلاط الكهربائي وضربه باستخدام الخلاط لمدة دقيقتين.
- إضافة البيض والفانيليا ثم استكمال خلط المكونات لمدة خمس دقائق.
- إضافة اليانسون مع الخليط ثم إضافة البيكنج بودر ورشه الملح وإضافة الدقيق بالتدريج مع خلط المكونات حتى تتكون عجينة.
- وضع العجينة في صينيه الفرن ويفضل أن تكون ذات شكل مستطيل ونفردها في الصينية بشكل متساوي
- إدخال الصينية في الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة في منتصف الفرن حتى تستوي العجينة.
- أخذ الصينية من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد ثم يتم تقطيع البسكويت على شكل مستطيل.
- وضع صينية في الفرن مرة أخرى وتشغيل الشواية لكي يأخذ البسكويت لون ذهبي ثم إخراجه من الفرن.
طريقة عمل البسكويت باليانسون والحليب
سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير بسكويت اليانسون بالحليب
مكونات عمل بسكويت اليانسون بالحليب
- 3 كوب دقيق.
- كوب زيت أو زبدة.
- 4 ملعقة صغيرة يانسون.
- 2 كوب سكر.
- كيس بيكينج باودر.
- 3 بيضة.
- نصف كيس فانيليا.
- كوب لبن.
- رشه ملح.
طريقة تحضير بسكويت اليانسون بالحليب
أولا يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة وترك الفرن حتى يسخن.
- وضع المكونات السائلة مع بعضها في الخلاط الكهربائي وهي البيض، الزيت، السكر، الفانيليا والحليب و خلطها في الخلاط لمدة ثلاث إلى خمس دقائق.
- وضع المكونات الجافة مع بعضها اليانسون والملح والدقيق والبيكنج بودر مع تقليبها جيدا.
- إضافة المكونات الجافة إلى المكونات السائلة المخفوقة بالتدريج مع استمرار الخلط ويفضل الخلط باستخدام المضرب اليدوي حتى تتكون عجينة.
- دهن صينية الفرن باستخدام قليل من الزيت ثم وضع العجينة بشكل متساوي في صينية الفرن بشكل متساوي.
- وإدخالها إلى الفرن لمدة 40 دقيقه ثم نخرج الصينية من الفرن ويقطع البسكويت إلى أصابع طويلة .
- ثم نضع الصينية في الفرن مرة أخرى على الشبكة لمدة 15 إلى 20 دقيقة مع تقليب أصابع البسكويت .
- من حين إلى آخر حتى يحمر لون البسكويت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في10 دقائق فقط…أسهل طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش ولذيذ احلي من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.