في10 دقائق فقط…أسهل طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش ولذيذ احلي من الجاهز

طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش ولذيذ احلي من الجاهز، يعتبر من أنواع الأكلات الخفيفة التي يمكن تناولها صباحا على الإفطار أو ما بين الوجبات كما أنه مفيد وصحي ويمكن للأطفال أيضا تناوله كما أن تحضيره بسيطة ويمكن عمله في المنزل حيث أنه يعتبر أحد الوصفات الجديدة التي انتشرت مؤخرا على مواقع الطبخ والوصفات وذلك لأن طعمه لذيذ وأحبه الكثير.

طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش

قد تبحث الكثير من السيادات عن طريقة عمل بسكويت اليانسون والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدمه لكم :-

مكونات عمل البسكويت باليانسون

كوب ونصف دقيق.

نصف ملعقة كبيرة من اليانسون غير مطحون.

كيس فانيليا.

رشه ملح.

2 بيضة.

نصف ملعقة كبيرة بيكينج باودر.

ثلث كوب من السكر الأبيض.

ثلث كوب زيت أو زبدة.

طريقة تحضير بسكويت اليانسون

أولا نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركه يسخن حتى يتم تحضير البسكويت.

يُوضع الزيت مع السكر في الخلاط الكهربائي وضربه باستخدام الخلاط لمدة دقيقتين.

إضافة البيض والفانيليا ثم استكمال خلط المكونات لمدة خمس دقائق.

إضافة اليانسون مع الخليط ثم إضافة البيكنج بودر ورشه الملح وإضافة الدقيق بالتدريج مع خلط المكونات حتى تتكون عجينة.

وضع العجينة في صينيه الفرن ويفضل أن تكون ذات شكل مستطيل ونفردها في الصينية بشكل متساوي

إدخال الصينية في الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة في منتصف الفرن حتى تستوي العجينة.

أخذ الصينية من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد ثم يتم تقطيع البسكويت على شكل مستطيل.

وضع صينية في الفرن مرة أخرى وتشغيل الشواية لكي يأخذ البسكويت لون ذهبي ثم إخراجه من الفرن.

طريقة عمل البسكويت باليانسون والحليب

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير بسكويت اليانسون بالحليب

مكونات عمل بسكويت اليانسون بالحليب



3 كوب دقيق.

كوب زيت أو زبدة.

4 ملعقة صغيرة يانسون.

2 كوب سكر.

كيس بيكينج باودر.

3 بيضة.

نصف كيس فانيليا.

كوب لبن.

رشه ملح.

طريقة تحضير بسكويت اليانسون بالحليب

أولا يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة وترك الفرن حتى يسخن.