بدو أي مواد كيمائية ….طريقة تنظيف الكرشة بمكون سحري موجود بيتك بطريقة سهله وبسيطة

طريقة تنظيف الكرشة بمكون سحري موجود بيتك، الكثير من الأسر المصرية تحب أن تأكل الكرشة وتحضرها إلى المنزل من عند الجزار، وسوف نتحدث عن غسيل وتنظيف الكرشة جيدا بمكونات منزلية ليست مكلفة، دون أن تتدخل فيها مواد كيميائية للقضاء على المواد التي تظهر على الكرش الخضراء أو الصفراء، حيث أن الكثير من النساء يعانون من مشكلة غسيل الكرشة ، وجدنا لكم الحل للقضاء على الروائح الكريهة واصفرار الكرشة.

طريقة تنظيف الكرشة بمكون سحري موجود بيتك

سوف نتحدث عن تنظيف الكرشة في المنزل بمكونات طبيعية موجودة في المطبخ، وننتهي بالتعامل مع المواد الكيميائية وإليكم الطريقة التالية:

أولا يتم فتح الكرشة والتخلص ما يوجد بأحشائها بغسلها بالماء الفاتر وتنظيفها بطريقة جيدة.

ثم نحضر إناء كبير به ماء دافئ ونضع الكرشة في هذا الماء في مدة لا تقل عن 15 دقيقة.

ثم بعد ذلك نكون قد أحضرنا إناء كبير به كمية من الماء المغلي.

طريقة تنظيف الكرشة بالماء المغلي والملح والخل والليمون

وتكون على النار ونضع به ملح الطعام أو ملح الليمون الذي يوجد عند العطار أو في المنزل.

نترك الكرشة في هذا الماء المغلي لمدة لا تقل عن 10 دقائق أو أكثر حتى يتم إزالة المواد الصفراء والخضراء التي تكون ملتصقة على الكرشة.

وبعد ذلك يتم استخراجها مباشرة، في إناء واسع لتنظيفها ولابد من مسكها جيدا باستخدام ملعقة أو سكين.

أفضل طريقة للتخلص من مواد الصفراء والخضراء بالكرشة

يتم التكرار في نحت الكرشة حتى يمكن التخلص من جميع المواد الملتصقة عليها، وتصبح الكرشة بيضاء.

وبعد ذلك تحضير إناء كبير ونضعه تحت الماء حتى نضع الكرشة البيضاء تحت الماء والتخلص من أي مواد عالقة بها.

وبعدها يتم إضافة الخل والملح في الماء، ونضع الكرشة بها، ويمكن وضع القليل من الليمون المعصور حتى تقضي على الروائح الكريهة المتعلقة بها.

نترك الكرشة في الماء حسب الرغبة حتى يتم القضاء على رائحتها الكريهة.

وأخيرا انتهينا من تنظيف الكرشة وتصبح جاهزة للطهي بمظهر أفضل.

استخدام المواد الطبيعية والقضاء علي المواد الكيميائية