آيس كريم مصنوع منزلياً في كوب بطريقة بسيطة

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عمر شويل - جدة وصفة آيس كريم الشوكولاتة بطريقة سهلة.. في هذه الوصفة حاولنا أن نوفر لك أسهل طريقة لتحضير هذا الآيس كريم حتى تتمكن من تحضيره بأمان في المنزل. يمكنك بسهولة صنع آيس كريم الشوكولاتة في كوب في المنزل وتغطيته بقوالب الشوكولاتة. لا يتطلب هذا الآيس كريم أي مكونات خاصة ويمكنك تحضير آيس كريم لذيذ في المنزل بمكونات متوفرة بالكامل وبدون أي إضافات. صنع الآيس كريم في المنزل أمر ممتع للغاية وبأسعار معقولة. ابق معنا في هذا المقال.

مكونات صنع آيس كريم الشوكولاتة

1 كوب حليب

نصف كوب سكر

1 ملعقة كبيرة نشاء الذرة

1/2 ملعقة صغيرة فانيلا

200 جرام كريمة

200 جرام بار شوكولاتة

3 ملاعق كبيرة زيت سائل

كيفية صنع آيس كريم الشوكولاتة

المرحلة الأولى

أولاً، صب الحليب والسكر والنشا في قدر واخلطهم حتى يذوب النشا في الحليب. ثم ضعيها على نار متوسطة وقلبي باستمرار حتى تنبعث منها رائحة مثل النشا الخام وتصبح سميكة مثل العصيدة.

المرحلة الثانية

يجب إخراج الكريم من العبوة ومزجها بالفانيليا. انتظر حتى تبرد المكونات الساخنة قليلاً. ثم تضاف المكونات السميكة إلى خليط الكريمة. احتفظ بالأكواب الجاهزة للاستخدام مرة واحدة واملأها بالمكونات المحضرة. اترك الآيس كريم في الفريزر لمدة ساعتين.

المرحلة الثالثة

بعد ساعتين، أخرج الكؤوس وضع عصا الآيس كريم بالداخل. اتركه في الفريزر لمدة 12 ساعة أخرى لضبطه تمامًا. نقطع قالب الشوكولاتة ونضعه في وعاء ونضعه على نار الغلاية ويقلبوا حتى تذوب الشوكولاتة.

المرحلة الرابعة

بعد ذلك ، تُرفع الشوكولاتة المذابة عن النار ويُضاف الزيت السائل ويُحرّك. الآن أخرج أكواب الآيس كريم من الفريزر. ضعيها في الشوكولاتة المذابة لبضع لحظات وانتظري حتى تتماسك الشوكولاتة. ثم ضعه في طبق التقديم وتناوله. استمتع بهذا الآيس كريم.

النقاط الرئيسية في صنع آيس كريم الشوكولاتة