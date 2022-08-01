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عمر شويل - جدة طريقة تحضير عشاء الكباب بدون بطاطس.. كباب شامي بدون بطاطس محضر بالفلفل الحلو وصلصة الربيع اللذيذة اللذيذة مع السلطة والأرز بالزعفران. كباب شامي بدون بطاطس هي إحدى طرق تحضير الكباب الشامي التي لا تحتاج إلى إضافة بطاطس نيئة ومطبوخة. هذه الوصفة بسيطة للغاية ويمكنك بسهولة تحضير وتقديم هذا الطبق اللذيذ مع القليل من المكونات. من الأفضل وضع المكونات في الثلاجة لفترة حتى تصبح متماسكة وتتجمع النكهات معًا. ابق معنا في هذه المقالة لمعرفة طريقة تحضير عشاء الكباب بدون بطاطس.

طريقة تحضير عشاء الكباب بدون بطاطس

المكونات اللازمة لتحضير العشاء المشوي بدون البطاطس

300 جرام لحم مفروم

2 بصل

2 ملاعق كبيرة بقدونس

2 ملاعق كبيرة فتات الخبز

2 بطاطس للزينة

1 فلفل حلو

2 فص ثوم

3 طماطم

ملح وفلفل أسود ومسحوق كاري حسب الحاجة

طريقة تحضير عشاء الكباب بدون بطاطس

المرحلة الأولى

ل تحضير عشاء الكباب بدون بطاطس أولاً، ابشر البصل. ثم خذ عصير البصل بيديك. نضع اللحم في وعاء مع البصل والبقدونس والخبز المحمص والبهارات ونخلط جيداً ونعجن. ضعي المكونات في الثلاجة لمدة ساعة حتى تصبح أكثر اتساقًا وتجمع النكهات معًا.

المرحلة الثانية

قشري البطاطس وقطعيها إلى شرائح، وصبي القليل من الزيت في مقلاة واقليها. استخدم البطاطس مع الطعام وللزخرفة. أخرجي الشامي من الثلاجة وشكليها بيديك وضعيها في المقلاة واقلي جانبي الشامي.

المرحلة الثالثة

اغسلي الفليفلة الحلوة جيداً وقطعيها إلى شرائح واقليها في نفس مقلاة العشاء حتى تنضج قليلاً. بعد ذلك، أضيفي المعجون واقليه حتى تزول الرائحة النيئة للمعجون. يُقشر الثوم ويُهرس ويُقلى بالعجينة حتى ترتفع رائحة الثوم.

المرحلة الرابعة

اغسل الطماطم وابشرها أو اهرسها وأضفها إلى المكونات المذكورة أعلاه. قلبي جيدًا حتى يتم سحب عصير الطماطم الإضافي وتلوينه. يُسكب كوبًا صغيرًا من الماء المغلي فوق المكونات ، ثم يُضاف اللحم والبطاطس ، وبعد بضع دقائق ، يُرفع عن النار ويُقدم مع الأرز.

النقاط الرئيسية في تحضير عشاء مشوي بدون بطاطس