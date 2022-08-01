مش هتسمري .. طريقة عمل صن بلوك طبيعي في البيت يحميكي من الشمس في المصيف

شهدت أسعار الصن بلوك أو واقي الشمس ارتفاعًا كبيرًا هذا الصيف مما جعل العديد من الفتيات والنساء لا تقبل على خطوة شراء صن بلوك من الصيدليات والقيام بتحضير واقي شمس منزلي للوقاية من أشعة الشمس وفي نفس الوقت توفير هذا الكم الكبير من المال، نعم حيث يمكننا باستخدام بعض المواد الطبيعية أن نقوم بتحضير صن بلوك منزلي طبيعي يقينا من الأشعة الضارة للشمس وفي نفس الوقت لا يكلفنا كثيرًا وفي السطور التالية نضع لكم أكثر من وصفة طبيعية لتحضير صن بلوك طبيعي للوقاية من الشمس خاصةً في المصيف.

طريقة عمل صن بلوك طبيعي في البيت يحميكي من الشمس في المصيف

بدء موسم المصايف الآن وبدء معه البحث عن أفضل أنواع الصن بلوك المتاحة في الأسواق والتي تباع بسعر مناسب لنا ولكن مع قلة الاختيارات لا يوجد أفضل من واقي الشمس الطبيعي لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة خاصةً في المصايف وهناك أكثر من وصفة لصنع الصن بلوك في المنزل بمكونات طبيعية منها:

واقي شمس بزيت جوز الهند

يتميز زيت جوز الهند أنه يمتلك من 1 حتى 8 من عوامل الوقاية ضد أشعة الشمس مما يجعله خيارًا مناسبًا لحماية البشرة من أشعة الشمس وتلك القيمة تحمينا من الأشعة الضارة بنسبة تصل إلى عشرين بالمائة أي حوالي ربع ساعة من الوقاية من حروق أشعة الشمس ويحضر كما يلي:

نضع ربع كوب زيت جوجوبا مع نصف من زيت جوز الهند وملعقتين أكسيد زنك ونصف كوب زبدة شيا وثمانية قطرات زيت لافندر مع ملعقتين عسل أو شمع عسل.

يتم خلطها وتذويبها معًا من خلال إضافتها إلى حمام مائي دافئ عدا أكسيد الزنك واللافندر حيث يضاف الزنك في النهاية بعد الذوبان.

يتم حفظه في الثلاجة من عشر دقائق لنصف ساعة حتى يأخذ لون وقوام مناسب ثم يتم إخراجه لإضافة زيت اللافندر ويتم تطبيقه على البشرة كل ربع ساعة.

واقي شمس بالألوفيرا