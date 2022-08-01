بدون عجن ولا تخمير وفي 10 دقائق بس حضري فطائر الطاسة الهشه القطنية بحشوات مختلفة بخطوات سهله وبسيطة

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فطائر الطاسة الهشه القطنية بحشوات مختلفة بخطوات سهله وبسيطة، تعتبر فطائر الطاسة من أكثر الوجبات التي يمكن تحضيرها بسرعة كبيرة، ويقوم بعملها الكثير كوجبة إفطار مختلفة بديلاً عن الحلاوة الطحينية والمربى والجبنة التي اعتدنا تناولها في الصباح، إضافة إلى الفول والطعمية وشرائح التوست مع الجنبة والطماطم، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق لوجبة إفطار صحية ولذيذة وساخنة ولا تحتاج وقت طويل لإعدادها. فطائر الطاسة الهشه القطنية بحشوات مختلفة سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل فطائر الطاسة بدون عجن ولا تخمير مقادير فطائر الطاسة 2.5 كوب دقيق.

بيضة.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة سكر.

كوب ماء.

2 كوب حليب.

رشه ملح.

5 ملاعق كبيرك شبت مقطع. طريقة تحضير فطائر الطاسة نحضر وعاء ونضع فيه البيض مع كمية الزيت الموجودة لدينا والسكر والماء والحليب ونقلب جيداً حتى تمتزج جميع المكونات معاً.

بعد تجانس جميع المكونات نقوم بوضع الدقيق نقلب الخليط حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة.

نقوم بوضع الملح والشبت الموجود لدينا ونقلب جيداً حتى يتداخل الشبت مع العجين.

نقوم بوضع مقلاة على نار متوسطة ونقوم بوضع نقطة من الزيت وتوزيعها في الطاسة.

نضع كمية مناسبة من الخليط في الطاسة ونحرك المقلاة حتى يتوزع الخليط جيداً.

ننتظر بضع دقائق حتى ينضج الفطير ويأخذ اللون الذهبي ونقلبه على الناحية الثانية ثم نرفعه من على النار بعد تمام النضج وتقدم. أفكار لحشوات فطائر الطاسة نقوم بخفق بيضة واحدة مع فلفل أسود ورشة ملح ونتركها جانباً.

عندنا نضع الفطيرة في الطاسة وتبدأ في التسوية نقوم بوضع البيض على وجه الفطيرة ونوزعها عليه.

وتبدأ في التسوية نقوم بوضع البيض على وجه الفطيرة ونوزعها عليه. نقلب الفطيرة على الوجه الآخر عندما يتماسك البيض وتترك لمدة دقيقة ثم تقدم. حشو آخر: نقوم بوضع العجينة في المقلاة على نار هادئة وعند دخولها في مرحلة التسوية نقوم بوضع أي نوع من الجبنة التي تحبها، مثل الشيدر أو الموتزريلا أو أي نوع جبنة أخر.

من الممكن أيضاً إضافة بعض قطع الطماطم على الجبنة أو شرائح زيتون مخلل أو قطع لانشون أو قطع خيار مخلل.

بعد وضع الحشوة التي نفضلها نقوم بثنيها على شكل مربع منتظم وتحميرها من جميع الجوانب. عمر شويل - جدة بدون عجن ولا تخمير وفي 10 دقائق بس حضري فطائر الطاسة الهشه القطنية بحشوات مختلفة بخطوات سهله وبسيطة - ثقفني

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