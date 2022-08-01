نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة حلبية لصبغ الشيب لتغطية مثالية وتقوية الشعر الضعيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات لتغطية الشيب عن طريق صبغات طبيعية هذا ما تسعي الكثير من السيدات اللاتي يعانون من ظهور الشعر الابيض، فحين يبدأ الشعر في فقدان مادة الميلانين المسؤلة عن لون الشعر تكون بداية ظهور الخصل البيضاء تدريجياً، التي تعد بمثابة مشكلة تعجز العديد من حلها إلا عن طريق استخدام الصبغات الكيميائية التي تزيد من المشكلة بدون حل جزري لها، ولذلك اليوم نقدم لكل متابعي موقعنا ثقفني الكرام أفضل وصفة لصبغ الشيب مع وصفات تعمل على اخفاء الشعر الأبيض مع الدوام عليها فتعتبر كمعلاج له.

وصفات لاخفاء شيب الشعر نهائيا

من الوصفات الطبيعية التي تعتبر كعلاج لـ شيب الشعر هي وصفة الحناء التي تمنحك سريعا لون شعر بني مع تغطية مثالية للشعر الأبيض، تطبق الوصفة عن طريق وضع كمية من الحناء أو يمكن شراء كيس من العطار ثم يضاف إليها كوب من الماء الساخن وتمزج المكونات معا في وعاء بلاستيكي ثم يقسم الشعر لثلاث أو اربع أجزاء، ثم يوزع الخليط على الشعر ويغكي بكيس بلاستيك ويترك لمدة خمس ساعات وتزيد المدة للحصول على لون بني اغمق، ثم يشطف الشعر بالماء البارد.

وصفة أوراق الكاري لاخفاء الشيب

مع أوراق الكاري التي تحتوي على الكثير والكثير من الفيتامينات بالإضافة إلى المعادن التي يحتاجها الشعر لأجل تجديد الخلايا الخاصة بفروة الرأس التي تعمل على تجديد خلايا فروة الرأس، فمع إضافة كمية من زيت جوز الهند عليها وتوضع المكونات على النار حتي تفحم معك اوراق الكاري ثم تصفي وتوزع على الشعر مع التدليك، ثم تكرر مرتين كل أسبوع ستجدين نتيجة مبهرة خلتل شهرين من اتباعها.

وصفة الأملا لتقليل ظهور الشعر الابيض

كما من الوصفات التي يشار إليها في قدرتها على أخفاء الشيب هي وصفة الأملا التي لها دورا هاما في حل مشاكل الشعر المتعددة من تقصف وتلف وكذلك علاج الشيب وذلك لاحتوائها على الكثير من المضادات الأكسدة منها فيتامين سي الذي يقوم على محاربة الشيخوخة، فعليكي بتطبيق كمية على الشعر ثم يشطف بعد مرور ساعتين، ينبغي المواظبة على الوصفة لمدة شهرين للوصول للنتيجة المرغوبة.

الشاي الأسود لصباغة الشيب

الشاي الأسود هو من الوصفات الناجحة في صبغ الشعر الابيض بفعالية، وذلك يرجع لقوة لونه الذي يغطي الشيب ويعطيه لامعا وبريق.

المكونات:

6 أكياس من الشاي.

نصف لتر من الماء.

طريقة تطبيق الوصفة