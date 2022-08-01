كريم الكولاجين المنزلي لبشرتك هينورها ويرطبها ترطيب عالي جدا وجهك هيتحول ١٨٠ درجة

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عمر شويل - جدة تبحث العديد من الفتيات والسيدات عن بدائل ومكونات طبيعية لصنع الكولاجين في المنزل، وذلك للحصول على بشرة ناعمة وخالية من التجاعيد والجفاف، وقد أثبتت الدراسات التي أجراها خبراء التجميل أنه يوجد عدة مكونات يمكن من خلالها صنع كولاجين طبيعي غير ضار ولا يؤثر تأثير سلبي على البشرة مثل البيض أو الليمون، ولذلك نجد أغلب السيدات تسارع في تحضير كريم الكولاجين من البيض والليمون وهي أفضل الوصفات التي يمكنك تجربتها اليوم لصحة بشرتك.

كريم الكولاجين المنزلي لبشرتك

(طريقة تحضير كريم الكولاجين المنزلي لترطيب البشرة)

أولاً: المكونات

لكي تنجحي في تحضير ذلك الكريم يجب عليك أن توفري المكونات التالية:

عدد بياض بيضة واحدة، لكن يفضل استخدام البيض العضوي.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، لكن يفضل أن يكون الليمون عضوي.

ثانياً: طريقة التحضير

الخطوة الأولى: في بادئ الأمر يجب أن تحضري وعاء وتضعي به كلا من بياض البيض والليمون.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك يجب أن تخلطي المكونات معاً بواسطة شوكة حتى تصبح متجانسة.

الخطوة الثالثة: وبعد الانتهاء من التحضير يجب أن تسرعي لغسل وجهك جيداً بالماء، ثم جففيه بعد ذلك.

الخطوة الرابعة: ثم قومي بوضع الكريم على بشرتك بواسطة قطعة من القطن الخاص بالمكياج، واتركيه لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

الخطوة الخامسة: وبعد انتهاء الوقت قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ، ثم ضعي المرطب الذي يناسب بشرتك.

ملحوظة: يجب عليك أن تقومي بتكرار الوصفة مرتين فقط في الأسبوع وذلك حتي تلاحظي الفرق بسرعة، كما يجب عليك وضع الوصفة في المساء فقط، وذلك تجنباً البقع التي قد تظهر من تفاعل الليمون مع أشعة الشمس.

فوائد كريم الكولاجين المنزلي للبشرة

يحتوي ذلك الكريم على مكونات طبيعية ذات تأثير إيجابي على البشرة، ويرجع ذلك إلى العناصر المفيدة التي يحتويان عليها: