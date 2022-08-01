الكيراتين الطبيعي للشعر لفرد شعرك وتنعيمه انسيابي حرير حضريه من منزلك وانبهري من شعرك

من المعروف أن كل فتاة تريد أن تحصل على شعر ناعم كالحرير وذلك لأن الشعر الناعم من أهم العوامل التي تبرز جمالها وفي المقابل نرى أن الشعر المجعد من أكثر المشكلات التي تسبب احراجا كثيرا للمرأة لكونه يظهر غير مرتب، ولهذا قد تلجأ الفتيات إلى المواد الكيميائية المستخدمة في فرد الشعر أو تلجأ إلى المكواة وأدوات فرد الشعر الحرارية، وبالطبع مع أن هذه الأشياء تأتي بنتائج إيجابية إلا إنها في المقابل تدمر الشعر ولهذا أتينا لك سيدتي بوصفة طبيعية لفرد الشعر.

الكيراتين الطبيعي للشعر

يمكن صنع كريم كرياتين طبيعي في المنزل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من مكون الخميرة الفورية.

ملعقة من دقيق النشا.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

كوب من الزبادي الطبيعي.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير:

أحضري وعاء نظيف وجاف.

قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها واخفقيها جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي.

طريقة الاستخدام:

قسمي شعرك إلى أجزاء أو خصل ثم قومي بتوزيع كريم الكرياتين على جميع أجزاء شعرك من الجذور وحتى الأطراف.

ثم قومي بتغطية شعرك باستخدام بونيه الاستحمام وبعدها اتركي شعرك بهذا الشكل لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد انتهاء المدة يمكنك غسل شعرك بالشامبو المناسب ثم استخدمي البلسم المناسب لترطيبه، وللحصول على أفضل النتائج يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

كيراتين البيض بالأفوكادو للشعر

يتميز الأفوكادو بكونه يحتوي على نسبة عالية من الدهون ولهذا يساهم كثيرا في فرد الشعر الخشن بالإضافة إلى إنه يحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات الضرورية لتغذية الشعر وصحته، أما البيض فإنه يتميز باحتوائه على الكثير من المواد المغذية والمرطبة للشعر بالإضافة إلى أنه مصدر جيد للبروتينات التي تعمل على إصلاح بصيلات التالفة وفردها بشكل سريع ويمكن صنع هذا الكرياتين عن طريق اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ثمرة من الأفوكادو مهروسة

بيضة كاملة

ملعقتين كبيرتين من المايونيز.

طريقة التحضير والاستخدام: