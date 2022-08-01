مش هتصدقى جمال شفايفك.. روج الشفايف الطبيعي الثابت بالفازلين باى لون تحبية بمكونات طبيعية 100% وغير مكلفة واوعى تشترى الجاهز تانى

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عمر شويل - جدة مش هتصدقى جمال شفايفك.. روج الشفايف الطبيعي ، روج الشفايف الطبيعي بالفازلين المشهور بفائدة كبيرة للجلد بوجه عام وللشفتين بوجه خاص فمعظم الفتيات يضعن المكياج العادي ولكن لا أحد يعلم مما صنع، فبعض هذه المنتجات يدخل فيهاالكثير من المواد الكيميائية ،وكذلك هناك بعض المواد الأخرى التي قد تسبب الضرر حين وضعها على الجلد لذلك فالأرقى بالنسبه إليك والأفضل أن تختاري المنتج الذي صنعته بنفسك، ويمنحك نفس النتيجة التي ترغبينها.

مش هتصدقى جمال شفايفك.. روج الشفايف الطبيعي

إن كنت تريدين صنع الروج الخاص بك من الفازلين فاحضري المكونات التالية:

جلسرين.

فازلين.

لون أحمر من ألوان الطعام.

ماء ورد.

كحول من الصيدلية.

الطريقة:

لصنع الخلطة التي تتمكنين عبرها من وضع أحمر شفاه طبيعي يجب عليك الإتيان بطبق.

ثم وضع ألوان الطعام أولا، ثم تصبي عليها بعض الكحول بنسبة بسيطة.

بعدها قلبي بعناية وأضيفي الجلسرين على أن يكون سائلًا، مع التقليب.

اسكبي قدر بسيط من ماء الورد مع استمرار التحريك، ويفضل استخدام عصا خشبية أو ملعقة خشبية.

أفرغي ما قمت بصنعه في برطمان أو وعاء زجاجي مغلق، على أن تستخدميه فيما بعد ويحتفل به في الثلاجة.

حينما تريدين تلوين شفتيك استخدمي فرشاة صغيرة ثم اغمسيها في الخليط وادهنيها على شفتيك برقة.

فوائد الفازلين للشفتين

حينما يأتي فصل الشتاء فإن الشفتين يصيبهما الجفاف وهذا يسبب مشكلة التشقق وأحيانًا قد تنزف الشفايف بسبب هذه المشكلة، ولن تجدي أي حل أنجح من الفازلين للتعامل مع تلك الحالة.

كما أنه من الواجب ألا ترى على شفتيك أي نوع من أنواع الروج أو أحمر الشفتين، بسبب كونه يزيد هذه المشكلة ويؤدي لمشاكل أكبر.

وفي هذه الحالة تحتاجين إلى الظهور بمظهرك الاعتيادي الذي تخرجين به كل يوم إلى العمل أو الدراسة وسيكون الفازلين هو رفيقك، فمن ناحية يساعد شفتيك على الشفاء بسرعة ومن الناحية الأخرى يمنحك اللون الذي تحبينه للشفتين.

لماذا يعتبر الفازلين افضل منتج للشفتين

يتم تصنيع الفازلين من المشتقات بترولية ويتم اشتقاقه منها وتنقيته وتهيئته للاستخدام، ولكن طبيعة عمل الفازلين مع الشفتين هي مجرد صنع حاجز، حيث أنك لو كنت تعانين من الشفاه الجافة فإنه وحده ليس حلًا للمشكلة لأنه يحبس الرطوبة في داخل الجلد فقط.

فإن لم تكن هناك رطوبة من الأصل يحبسها فلن تكون له أي فائدة، لذلك إن كنت تودين استخدامه كأحمر شفتين ولكن شفتيك متشققتان فيجب أن تضعي مرطب شفتين أولا ثم تستخدمي الفازلين.