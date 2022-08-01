كريم من الصيدلية لنضارة وتبييض البشرة يزيل أي إسمرار والبقع الغامقة تماما من وجهك

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة أشارت الكثير من الفتيات والسيدات إلى المشاكل والمعاناة التي تواجهها بشرتهم في ذلك الفصل سواء تمثلت تلك المعاناة في ظهور البثور أو إصابة البشرة باسمرار وبقع داكنة، ولذلك تبحث الكثير منهم عن بعض الكريمات التي تحافظ على نضارة البشرة وتساهم في القضاء على البقع الداكنة والاسمرار، ولذلك جمعنا لكم مجموعة من الكريمات المستخدمة في تبييض البشرة من الصيدلية بتركيبات علاجية ستخلصك من جميع مشاكل البشرة.

كريم وايت أوبجيكتيف أكتيف داي

كريم WHITE OBJECTIVE ACTIVE DAY CREAM لتفتيح البشرة:-

تقوم العديد من الفتيات باستخدام ذلك الكريم نظراً للفوائد الكثيرة التي يقدمها، حيث يعمل على تخليص البشرة من كافة الشوائب التي تتعلق بها، كما يقوم بتفتيحها والقضاء على أي بقع داكنة تظهر عليها.

وقد قام العديد من الأطباء بالإشارة إلى ضرورة استخدامه مرتين فقط في اليوم، على أن يكون استخدامه بجانب واقي الشمس.

كريم أولاي وايت راديانس

كريم OLAY WHITE RADIANCE CREAM لتفتيح البشرة:-

يحتوي ذلك المنتج على العديد من الفوائد، ولذلك يعد من أفضل كريمات التبييض والتفتيح، حيث يقوم بـ:

القضاء على أي بقع أو تصبغات تصيب البشرة.

تقليل نسبة الأشعة البنفسجية التي قد تتعرض لها البشرة من دونه.

يساهم في الحفاظ على نضارة وترطيب البشرة، وحمايتها من الجفاف.

طريقة استخدام كريمات تفتيح البشرة

توجد بعض الخطوات التي يجب السير عليها قبل استخدام أي نوع من أنواع كريمات تبييض البشرة، ومنها ما يأتي:

أولاً: ضرورة اتباع التعليمات التي يشير إليها الطبيب عند استخدام الكريم، وذلك لكي تتجنبي حدوث احمرار أو التهاب في الجلد.

ثانياً: ضرورة تجربة الكريم على منطقة صغيرة من الجلد (يفضل جلد اليد) والانتظار قليلاً ولمدة يوم كامل، وذلك للتأكد من عدم حساسية جسد الفرد من ذلك المنتج.

وبعد اتباع التعليمات السابقة والتأكد من عدم تحسس الجلد من نوع الكريم، يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية: