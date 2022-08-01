صبغ الشعر من العادات التي تفضلها الكثير من النساء بهدف تغيير الشكل العام الخارجي لهن إذ أن لون الشعر له تأثير كبير على طلتنا ومظهرنا للآخرين وخاصةً إذا قمنا باستخدام اللون المناسب لنا ويتفق مع لون وطبيعة البشرة، ولكن يظل العائق الوحيد الذي يمنعنا من صبغ الشعر هو الخوف من آثار الصبغ وخاصةً إذا استخدمنا صبغات كيميائية لأنها تضر الشعر بأكثر من طريقة فيما بعد ومن يلجأ إلى الصبغات الجاهزة أو المواد الكيميائية لصبغ الشعر قد لا يكون على علم بالطرق الطبيعية لصبغ الشعر مهما كان اللون المرغوب به ويعتبر اللون الأشقر من الألوان التي تفضلها العديد من النساء إليكم وصفة مُذهلة لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بمكونات طبيعية تمامًا.

وصفة مُذهلة لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بمكونات طبيعية ستجديها في البيت

هناك طرق كثيرة نستخدم بها المكونات الطبيعية من أجل صبغ الشعر باللون الأشقر وأهم ما يميز تلك الطرق أنها تغذي الشعر وتصبغه في نفس الوقت وهو ما لا توفره له الصبغات الكيميائية الجاهزة التي على العكس مع الوقت تتسبب في تساقط الشعر وتقصفه، إليكم أكثر من وصفة لصبغ الشعر باللون الأشقر فيما يلي:

شاي البابونج لصبغ الشعر أشقر

نستخدم كوب كامل مليء بشاي البابونج الطبيعي مع زجاجة رذاذ من أجل سهولة رش الماء على الشعر. يتم استخدام الشاي بعد أن يبرد تمامًا ويفضل استخدام الكاموميل الطبيعي وعندما يبرد يصب في زجاجة الرذاذ. بعدها نستخدم الزجاجة في رش ماء الكاموميل على جميع أجزاء الشعر حتى يتم صبغها كلها بنفس الدرجة ونفس اللون. لحين امتصاص الشعر للشاي نجلس تحت أشعة الشمس لنصف ساعة تقريبًا لأنها تساعد على تثبيت لون الشعر الجديد وهو اللون الأشقر. تكرر الوصفة مرة أخرى بعد يومين حتى نحصل على درجة واضحة من اللون الأشقر.

العسل والخل للصبغ باللون الأشقر