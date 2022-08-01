طريقة عمل كيكة اللوتس بصوص اللوتس وتزينها طعمها تحفة مش هتقدر تقاومها

يتساءل الكثيرون عن طريقة عمل كيكة اللوتس والتي ت واحدة من أصناف الحلوى المميزة، حيث تتسم بالطعم الرائع والمذاق المميز الذي يعشقه الكبار والصغار على حد سواء، كما تتميز بالتكلفة المنخفضة بالإضافة إلى سهولة التحضير داخل المنزل، كما يتم تحضير الصوص الخاص بها بكل سهولة من خلال مكونات بسيطة واقتصادية، نتعرف خلال هذا المقال على كيفية تحضير هذا النوع من الكيك، بالإضافة إلى كيفية صنع الصوص الخاص بها وكيفية تزيين الكيك بكل سهولة، تابعونا.

طريقة عمل كيكة اللوتس

تعد كيكة اللوتس أحد أنواع الكيك الذي يسهل تحضيره داخل المنزل، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:

مكوّنات كيك اللوتس

كوب من الطحين.

3 ملعقة من البيكنج بودر.

¼ ملعقة صودا خبز.

أربع بيضات.

ملعقة فانيليا كبيرة.

كوب ونصف سكر.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة من الكاكاو الغير محلى.

ملعقة من القرفة المطحونة.

4 ملعقة سكر بني.

4 ملعقة صوص كراميل.

½ كوب مكسرات.

شيكولاته مبشورة.

مكونات التزيين

بسكويت لوتس سبق طحنه.

مكونات الحشو

بسكويت لوتس حوالي عشر رقائق.

طريقة التحضير

بداية يتم خلط الطحين مع البيكنج بودر ثم صودا الخبز.

تخفق الزبدة بعد إضافة السكر إليها بواسطة مضرب كهربي جيدا.

يستمر الخفق حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

يضاف البيض مع الخفق ثم تضاف الفانيليا والحليب مع التحريك بواسطة معلقة خشبية.

يستمر الخفق بواسطة مضرب يدوي حتى تمام امتزاج المكونات جميعها.

يضاف الدقيق ثم نقلب بواسطة ملعقة من الخشب في اتجاه واحد.

طريقة تحضير الحشوة

يحضر الحشو من خلال تكسير البسكويت إلى قطع صغيرة.

يفضل طحنها داخل الكبة للحصول على مجروش ناعم ومتماثل.

تدهن صينية مناسبة بواسطة السنن ثم تبطن بالدقيق، يوضع نصف كمية خليط الكيك.

توزع الحشوة فوق الطبقة السابقة بلطف ثم يوضع باقي خليك الكيك.

يوضع قالب الكيك داخل فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ويترك حوالي ساعة إلا ربع حتى تمام النضج.

يتم إخراج الكيك من الفرن بعد التأكد من تمام النضج وذلك بوضع خلة أسنان وإخراجها نظيفة.

تترك الكيك حتى تبرد ثم يضاف صوص الكراميل ويوزع البسكويت فوقها بالإضافة إلى الشيكولاتة المبشورة.

الجدير بالذكر أن كيك اللوتس يتم صناعته بعدة طرق يسيرة في البيت، كما يتم وضعه في كاسات أو بالفرة، فيحظى بشهرة واسعة بكافة دول العالم، ويرجع السبب إلى طعمه الطيب، ويتم إضافة عدة مكونات أخرى إليه، على سبيل المثال كريمة الخفق والسكر وزبدة اللوتس، وقد قمنا بذكر أفضل طرق تحضير هذا الصنف باستفاضة في المقال.