كالسحر.. الكوكاكولا لفرد الشعر الخشن وتنعيمة مهما كان خشن وهايش هيبقى انعم من الحرير من اول مرة هتنبهرى من النتيجة

كالسحر.. الكوكاكولا لفرد الشعر الخشن وتنعيمة ، الكوكاكولا لفرد الشعر من ضمن التجارب التي قامت بها بعض الفتيات فوجدت أنها فعالة بحق ولكن بعدها انتشر هذا الموضوع من خلال الإنترنت، وبالطبع ازداد البحث عنه كثيرًا خلال الفترة السابقة، ومن خلال مقالنا الحالي سنقدم لكم حقيقة فرد الشعر من خلال استخدام البيبسي والمشروبات الغازيه بوجه عام.

كالسحر.. الكوكاكولا لفرد الشعر الخشن وتنعيمة

إن كنت تريدين تطبيق هذه الوصفة على شعرك فيجب أن تعلمي أن خطوات تطبيقها تسير كالتالي:

احضري زجاجة كبيرة من الكوكاكولا وإن كان شعرك قصيرًا فيكفيك لترا واحدا منها.

أما إن كان طويلًا فستحتاجين لكمية أكبر.

لا تستخدمي كوكاكولا وهي باردة، ولكن يستحسن أن تدعيها حتى تصبح ساخنة.

اقلبي شعرك جميعه إلى الأمام ثم ابدأي بتمشيطه وتسريحه وبعدها اسكبي كوكاكولا فوق الشعر بالكامل بحيث أن

المشروب يطال الخصلة بالكامل منذ الجذور حتى الأطراف.

بعدها لفي رأسك بفوطة وانتظري حوالي 30 دقيقة ثم ادخلي إلى الحمام واغسلي رأسك جيدا.

دلكي فروة رأسك بأناملك، بينما تغسلين شعرك للتأكد من زوال أي بقايا من المياه الغازية على شعرك.

يمكنك تجفيف شعرك بعد ذلك باستخدام السيشوار أو تركه يجف وحده، وفي كلتا الحالتين ستجدي أنه أصبح مفرودا وممتلئ أكثر.

نصائح عند استخدام الكوكاكولا لفرد الشعر

إن كنت قررت إن تستخدمي كوكاكولا لفرد شعرك يستحسن إن لا تكرري ذلك لفترات طويلة بمعنى أنه يمكنك أن تفعليها مرة واحدة خلال الشهر وليس أكثر من ذلك.

يستحسن إن لا تكرري ذلك لفترات طويلة بمعنى أنه يمكنك أن تفعليها مرة واحدة خلال الشهر وليس أكثر من ذلك. يمكنك أيضا أن تفعلي ذلك ولا تزيدي على 30 دقيقة عند ترك المشروب على شعرك.

لا تستخدمي المكواة والسيشوار على شعرك خلال أول ثلاث أيام من استعمال هذا المشروب، فنحن حتى الآن لا ندري حقيقة تأثير المواد الموجودة في كوكاكولا على شعرك.

تجارب البنات مع فرد الشعر بالكوكاكولا

كانت هذه التجربة قد انتشرت بين الفتيات بسبب إعلان ممثلة عن أنها تستخدم هذه الكوكاكولا لفرد شعرها، ولكن بعدما جربت الفتيات هذه التجربة كان معظمهن يؤكدن أن هذه التجربة كانت رائعة بالنسبة إليهن، وأنها أحدثت فرق بالفعل في شكل الشعر حيث أنها جعلته أكثر امتلاء وأكثر لمعانا وكان حقا جميلا، ولكنهم أكدن كذلك أن الفرق الحاصل في شعرهن ليس هو الذي يجعلهن يلجأن لاستخدام هذه الطريقة بشكل مستمر.