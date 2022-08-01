نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة من كريم البانثينول على شعرك لفرد الشعر تماماً والتخلص من أي تكسير في الشعر في المقال التالي
من الكريمات التي اشتهرت بشدة في الفترة الأخيرة هي كريم بانثينول والذي يستخدم سواء للبشرة أو الأظافر أو للجسم أو حتى للشعر كما أن سعر شرائه بسيط على الرغم من كل تلك الفوائد التي يوفرها لنا، وهناك العديد من الفتيات تشتكي من مشكلة الشعر المجعد أو الخشن وهنا يأتي دور كريم بانثينول فبعد تجربة فئة كبيرة من الفتيات لهذا الكريم من أجل فرد الشعر أصبح هو الحل المثالي لإزالة علامات تكسير الشعر وحتى يصبح ناعمًا بمسحة واحدة فقط من كريم البانثينول احصلي على شعر مفرود إليكم الطريقة فيما يلي.
مسحة من كريم البانثينول على شعرك لفرد الشعر تمامًا
يدخل كريم البانثينول في عدة مستحضرات مختلفة للعناية بالشعر وحل مشاكله المختلفة أكثرها شيوعًا هي الشعر المجعد والخشن حيث يقوم بفرد الشعر في تلك الحالة وتنعيمه كما يجب بالإضافة إلى أن كريم بانثينول يعالج الشعر من الجذور ويعمل على إصلاح الجذور التالفة حتى يكون النمو صحي مرة أخرى ويصير الشعر ناعمًا فيما بعد وتلك الفائدة التي يقوم بها بفضل فيتامين ب5 والمعروف بتأثيره على الشعر وتقويته للجذور بطريقة سريعة، ويستخدم كما يلي لفرد الشعر:
- يمكننا استخدام كريم البانثينول وحده أو مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى التي تزيد من فوائده وتأثيره الإيجابي على الشعر وهنا نستخدم زيت جوز الهند.
- حيث يتم خلط كمية مناسبة من الكريم مع الزيت تكفي الشعر ويتم تطبيقها على مناطق الشعر المختلفة وتغطيته أكثر من ساعة للاستفادة منه.
- بعدها يغسل الشعر أكثر من مرة.
فوائد كريم البانثينول للشعر
هناك فوائد أخرى هامة من كريم البانثينول للشعر وليس الشعر الجاف أو المجعد فقط ولكن لجميع أنواع الشعر منها:
- يزيد من نعومة وانسيابية الشعر بطريقة طبيعية.
- يعمل على تكوين طبقة حماية على جميع خصيلات الشعر لوقايتها من العوامل المختلفة التي تضرها.
- يقلل من حدوث التهابات فروة الشعر والتي تسبب الحكة والقشرة.
- يحسن من مرونة الشعر وتقليل التكسرات التي تملأه.
- يعالج تلف الشعر الذي ينتج في معظم الأحيان من استخدام مستحضرات غير مناسبة للشعر أو تعريضه للحرارة.
- يعمل على تقوية جذور الشعر ويقلل من حدوث التساقط.
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