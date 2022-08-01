دهنة من كريم بانثينول مرطب البشرة سيفعل هذه المعجزات في بشرتك من الأسبوع الأول

إن كريم بانثينول هو من أفضل الكريمات التي توجد في الصيدليات وذلك لأن له الكثير من الاستخدامات الأخرى المفيدة ويمكن استخدامه بكل سهولة وعمل وصفات للبشرة والشعر عن طريق استخدامه وله الكثير من الفوائد للبشرة حيث يعمل على تقليل التجاعيد والقضاء على حب الشباب ويعمل على إزالة البقع أيضا والرؤوس السوداء بفاعلية كبيرة، ولذلك حرصنا على توفير وصفة علاجية يمكنك تجربتها الآن للحصول على بشرة خالية من التجعد والالتهابات بوصقة مضمونة بنسبة 100% دون أن تتسبب في إلحاق الضرر بالبشرة أيا كان نوعها.

دهنة من كريم بانثينول مرطب البشرة

إن كريم بانثينول هو من أفضل أنواع الكريمات وأكثر استخداما وذلك لأنه مكون من مواد طبيعية ولا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة ويمكن استخدام كريم بانثينول للبشرة والجسم والشعر أيضا.

وهو مميز في الاستخدام ولا يعمل على إصابة البشرة بأي أضرار، ويحتوي كريم بانثينول على مكونات طبيعية كثيرة ومفيدة جدا للبشرة ويمكن خلط الكريم مع مكونات أخرى طبيعية للحصول على نتيجة فعالة للغاية.

ويحتوي الكريم على فيتامين B5 الذي هو مفيد للبشرة ويساعد كريم بانثينول على التقليل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة ويقوم بعلاج حب الشباب والبقع السوداء الموجودة في البشرة والرؤوس السوداء في الأنف والبشرة.

مكونات عمل وصفة كريم بانثينول

يعمل كريم بانثينول على جعل البشرة صافية وخالية من أي مشاكل ولذلك تسعى الكثير من الفتيات والسيدات إلى استخدامه وذلك عن طريق وضعه في وصفات طبيعية مفيدة للبشرة، كما إن مكونات وصفة كريم بانثينول:

معلقة كبيرة من كريم بانثينول.

كبسولة من فيتامين E.

معلقة صغيرة من النشا.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من زيت جونسون.

طريقة عمل وصفة كريم بانثينول

أولا يتم إحضار وعاء مناسب ويتم وضع معلقة كبيرة الحجم من كريم بانثينول مع كبسولة من فيتامين E ومعلقة صغيرة من زيت الزيتون وزيت جونسون.

ثانيا يتم خلط جميع المكونات جيدا حتى يتم الحصول على خليط متجانس قوامه ناعم ويتم وضع ذلك الخليط على البشرة والجسم بكل سهولة.

سوف تعمل وصفة كريم بانثينول على جعل البشرة صافية وخالية من العيوب، وذلك بسبب المواد الطبيعية التي توجد في الكريم حيث يعمل على التقليل من الالتهابات والتخلص التجاعيد والحبوب وأثرهعلا، لذلك هي من الوصفات العلاجية التي يجربها الكثير من السيدات للحصول على بشروة خالية تماما من المشاكل كما أنها تعمل على حماية البشرة من مشاكل الجفاف