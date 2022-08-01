سحر الخلطة المغربية القنبلة لتسمين الوجة ونفخ الخدود وتوريدها كالبدر للعرايس وشد التجاعيد نهائيا من اول استعمال والنتيجة خيالية

سحر الخلطة المغربية القنبلة لتسمين الوجة ، خلطه تسمين الوجة ونفخ الخدود مطلوبة بشدة خاصة من النساء اللواتي يتميزن بوجوه طويلة، وبعض الناس تكون وجوههم هزيله بالفعل وتحتاج إلى تسمين ليصبح مظهرهم أفضل، ولحسن الحظ أن هناك بعض الوصفات المغربية الطبيعية التي يمكنك اللجوء إليها للحصول على وجه ممتلئ جميل، وفي ما يلي نقدم لك وصفات مختلفه للحصول على تلك النتيجة.

سحر الخلطة المغربية القنبلة لتسمين الوجة

الحلبة من أفضل النباتات التي تفيد البشرة حيث أنها ترفع من صحتها وتجعلها أكثر مقاومة للعوامل الضارة من حولها ويمكنك عمل وصفة لنفخ الخدود بالحلبة من خلال ما يلي:

إن كانت الحلبة متوفرة ولديك على هيئة حبوب فابدئي بطحنها.

خذي من طحين الحلبة وضعيه في طبق وأضيفي عليه بضعه نقاط من الماء وقلبيه حتى يشبه العجينة.

نظفي بشرتك ثم خذي الخليط ووزعيه عليها، وأثناء توزيعه دلكي برفق.

انتظري عشر دقائق ثم اغسلي وجهك جيدا بالماء الدافئ.

يمكنك بعد ذلك ترطيب وجهك يوميا بزيت الحلبة مما يمنح وجهك مظهرا ممتلئا جميلا.

تسمين والوجه والخدين بالتفاح

من المعروف أن التفاح مفيد جدا، ولكن مما لا يعرفه كثير من الناس هي أهميته للبشرة، حيث يحارب التجاعيد والترهلات، وهو كذلك يجعل البشر ناعمة ويمنحها مظهرا ممتلئا ومن هنا يجب أن تتأكدي أنك إن تناولت التفاح أو وضعته على وجهك فإنه سيعطيك ما تريدينه تماما وذلك بالطريقة التالية:

يمكنك أن تقومي بهرس التفاح بعد تقطيعه قطع صغيرة جدا.

وبعدها خذيه وضعيه على وجهك.

يجب أن لا تتوقفي عن تدليك البشرة في أثناء فعل ذلك.

انتظري بعد ذلك حوالي ساعة ثم اغسلي وجهك بماء دافئ وكرري لنتائج أفضل.

أما إن تناولت هذا النوع من العصير فاصنعيه بالطريقة التالية:

خذي ثلاثة من التفاح مع ثلاثة من الجزر واعصريهما في الخلاط.

ولكن بدلا من الماء ضعي عصير الليمون.

اشربي هذا الخليط يوميا في الصباح وستجدي نتيجة رائعة ووجه ممتلئ.

نصائح لوجه ممتلئ ومشرق

هناك بعض العادات والروتين الذي يساهم في جعل وجهك ممتلئ وجميلا منها: