الوصفة الصاروخ في فرد الشعر كالكيراتين شعرك وشعر بنتك هيبقى حرير بمواد طبيعية

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عمر شويل - جدة تقوم الكثير من الفتيات والسيدات باستخدام بعض المكونات الطبيعية لتحضير وصفات تكون بديلة للكيراتين الصناعي، ويرجع ذلك إلى عدم رغبتهم في استخدام الكيراتين الخارجي لأنه لا يحتوي على مكونات طبيعية فقط بل يضم عدة مكونات كيميائية أيضاً، ويأتي بجانب ذلك رغبتهم في توفير الأموال الطائلة وعدم إنفاقها على الكيراتين الخارجي مرتفع التكلفة، ولذلك ننصحك اليوم بتجربة كيراتين الشعر بمكونات طبيعية 100% وبتكلفة رخيصة ولن تحتاج منك وقت أو مجهود كبير لتجربتها.

الوصفة الصاروخ في فرد الشعر كالكيراتين

(وصفة كيراتين النشا لفرد الشعر)

المكونات التي يجب تحضيرها

يجب على الفتاة ألا تباشر في تنفيذ تلك الوصفة بدون توفير كافة المكونات الخاصة بها أو مع إنقاص أي مكون من المكونات التالية:

عدد 5 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

عدد 2 ملعقة صغيرة من زيت الذرة.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

أولاً: في البداية يجب أن تضعي جميع المكونات السابقة في علبة متوسطة الحجم، واخلطيهم جيداً حتى تتداخل جميع المكونات معاً.

ثانياً: بعد التأكد من تجانس الخليط، يجب عليك أن تسرعي في غسل شعرك بالماء وتجفيفه، ثم قومي بوضع الخليط عليه بشكل كامل مع تدليكه المستمر.

ثالثاً: وبعد الانتهاء من وضع الخليط على كافة أطراف الشعر قومي بتغطيته بواسطة غطاء رأس بلاستيكية واتركيه لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

رابعاً: وفي النهاية وبعد انقضاء الوقت قومي بغسل شعرك جيداً بواسطة الماء والشامبو الذي تفضلينه، ويفضل أن يكون خالي من أي مواد كيميائية أو كبريت.

ملحوظة: يجب عليك استخدام تلك الوصفة مرتين في الأسبوع، ومع الاستمرار عليها ستلاحظين الفروق الكبيرة.

طريقة تحضير كيراتين حليب جوز الهند لفرد الشعر

المكونات التي يجب تحضيرها

كوب واحد فقط من حليب جوز الهند.

بضع قطرات من زيت اللافندر العطري (حسب الرغبة).

بضع قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

أولا: قبل أي شيء يجب أن تقومي بإحضار علبة صغيرة الحجم ونظفيها جيداً بالماء ثم جففيها.

ثانيا: وبعد ذلك ضعي جميع المكونات السابقة بالعلبة واخلطيهم سوياً حتى يصبح الخليط متماسك ومتجانس.

ثالثا: ضعي الخليط على جميع أطراف شعرك واحرصي على تدليكه أثناء تطبيق الوصفة.

رابعا: ثم غطي رأسك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة.

خامسا: وفي النهاية قومي بغسل شعرك بالماء حتى تزول كافة آثار الوصفة.

استخدام الوصفات الطبيعية في فرد الشعر مثل وصفة الزيوت الطبيعية أو وصفة النشا كنز لا يمكنك الاستغناء عنه، حيث يمكن وبكل سهولة الحصول على شعر ناعم وغير مجعد من خلا تجربة تلك الوصفات الطبيعية الغير مكلفة، كما إنك لن تحتاجي بعملها سوى مرة واحدة كل أسبوع للحصول على نتائج مبهرة لتنعيم الشعر وفرده تماما