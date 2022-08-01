مقشر القهوة والسكر للوجه يزيل الجلد الميت والتجاعيد نهائيا سيجعل بشرتك كبشرة الأطفال 

مقشر القهوة والسكر للوجه، من الوصفات المنزلية الطبيعية سهلة التحضير والتي من الممكن استعمالها بكل سهولة، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات نوضح طريقة تحضيرها واستعمالها وتطبيقها بكل سهولة للاستفادة من مختلف مكونات الوصفة من القهوة وبقية المقادير الطبيعية ومن الممكن الاعتماد عليها كوصفة من الوصفات الأساسية والتي تعمل على الحد من تصبغ البشرة والحصول عليها ناعمة نضرة وخالية من التجاعيد.

مقشر القهوة والسكر للوجه

تبيض البشرة بالقهوة نتابع أفضل خلطات التبييض من خلالها وأكثرها فاعلية باستعمال تلك المكونات الآتية:

المكونات

ملعقة قهوة.

سكر

ملعقة من الكركم.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

لا بد من استخدام وعاء يكون ملائم لخلط مختلف المكونات مع بعضها البعض.

ينبغي الخلط بين النشا والكركم وبشكل جيد.

إضافة المكونات بالكامل للحصول على ماسك ناعم بسهل تطبيقه على البشرة.

يتم تنظيف البشرة قبل تطبيق الخليط على الوجه.

تطبيق الماسك مرة أو مرتين بالأسبوع.

فترة بقاء الخليط على الوجه حوالي عشر دقائق.

وصفة القهوة والزبادي لتقشير الوجه

واحدة من بين خلطات القهوة الشهيرة المميزة، والتي من الممكن أن تستخدم لتفتيح البشرة بشكل طبيعي، والمكونات نعرضها فيما يلي:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من الليمون.

ملعقة زيت لوز.

ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

من الخطوات الواجب اتباعها ما يلي في النقاط القادمة:

يتم وضع القهوة في وعاء مناسب.

إضافة زيت اللوز على القهوة والتقليب.

قومي بإضافة الزبادي والتحريك المستمر للمكونات.

بقية المكونات تضاف مع التقليب بشكل جيد للحصول على أفضل تركيبة للخليط ناعمة، يسهل توزيعها على البشرة.

تطبيق الخليط على البشرة يكون من ربع إلى ثلث ساعة.

نتيجة التطبيق لا تظهر على البشرة إلا بعد مرور شهر على استخدام تلك التركيبة.

فوائد القهوة للبشرة