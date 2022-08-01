قنبلة التفتيح السحرية.. كريم طبيعي من لبان الذكر ونشا الذرة وطريقة تحضيره وتطبيقه على الوجه

يحتوي لبان الدكر على الكولاجين الطبيعي فهو يعمل على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد، حيث يعتبر الكولاجين مكون فعال يساعد على نضارة البشرة ويمنحها إشراقة جذابة، كما وُجد أن شراء الكريمات التي تحتوي على مادة الكولاجين تكون مكلفة لذلك تم الاتجاه إلى المواد التي تحتوي على الكولاجين الطبيعي للبشرة والجسم، فنجد أن لبان الدكر يحتوي على الكولاجين الطبيعي كما يحتوي أيضا على بعض المواد المضادة للأكسدة ولذلك يمكنك إدخاله في أحد الوصفات الطبيعية لمنح بشرتك العناية المتكاملة.

كريم طبيعي من لبان الذكر ونشا الذرة

لبان الدكر مادة فعالة للبشرة الدهنية حيث يعمل على التخلص من دهون البشرة والقضاء على حب الشباب، كي تقوم بتحضير كريم لبان الدكر الطبيعي ونشا الذرة كل ما سنحتاجه بعض المكونات الآتية للحصول على أفضل كريم طبيعي غني بمادة الكولاجين:.

المكونات

ملعقة كبيرة من لبان الذكر ويفضل أن يكون مطحون.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب من الماء المغلية.

طريقة تحضير كريم لبان الذكر

أولا: قم بنقع معلقة اللبان الدكر في الماء المغلي لمدة يوم بليلة كاملة.

ثانيا: ثم عليك بتصفية اللبان الدكر مع الاحتفاظ بالماء الناتج من هذا النقع.

ثالثا: وضع ماء لبان الذكر في وعاء وإضافة ملعقة النشا مع التقليب جيداً على البارد.

رابعا: ثم يوضع هذا الخليط على نار هادئة مع استمرار التقليب.

خامسا: عند الحصول على خليط ذات قوام كريمي مناسب ويرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماماً.

سادسا: يتم غسل الوجه جيدا قبل وضع هذا الكريم ثم تقوم بفرد هذا الخليط على الوجه والرقبة

سابعا: وبعدها يتم ترك هذا الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن ساعتين ثم يغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

ثامنا: يستخدم هذا الكريم من مرة إلى مرتين خلال الأسبوع لكي تحصلي على أفضل نتيجة.

فوائد وصفة الكولاجين الطبيعي للبشرة

يساعد على منح البشرة على الرطوبة المطلوبة.

يعمل على معالجة مشاكل البشرة.

يعمل على التخلص من دهون البشرة الزائدة خاصة بالبشرة الدهنية.

يقوم على شد البشرة ومنحها النضارة والصفاء.

يعمل على القضاء من ترهلات البشرة وعلامات تقدم السن.

يساعد كريم لبان الدكر ونشا الذرة الطبيعي على تأخير ظهور علامات التقدم في العمر وترهلات الوجه، حيث يقوم على شد الوجه والتخلص من الشوائب والحصول على بشرة نقية صافية تماما، ويمكنك اعتباره روتين يومي للعناية بالبشرة بعد التخلص من تنظيفها باستخدام أي مقشر، وبذلك ستلاحظين ما ستحصلين عليه من نشارة وتفتيح