نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرحى أولادك واعمليها فى البيت .. مينى بيتزا أو قطمات البيتزا هشه وقطنية بمكونات بسيطة لأعياد الميلاد والرحلات في المقال التالي
مينى بيتزا أو قطمات البيتزا هشه وقطنية، الأطفال والكبار يعشقون ألميني بيتزا، ويعتبرونه من الوجبات اللذيذة، وهي تتميز بمذاقها اللذيذ، ولكن أسعارها قد تكون مرتفعة قليلًا لذلك يريد الجميع الحصول عليها في المنزل، وسوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل فطائر ألميني بيتزا في المنزل فلا تترددوا في تجربتها حيث أننا نقدمها لكم بكل بساطة فتابعونا.
مينى بيتزا أو قطمات البيتزا هشه وقطنية
يمكنك تحضير ألميني بيتزا في المنزل من خلال بعض الطرق المتنوعة، وهي تتم من خلال بعض المكونات التالية:
مكونات مينى بيتزا أو قطمات البيتزا
- ملعقة من السكر كبيرة.
- كوب ونصف ماء دافئ.
- ملعقة خميرة فورية كبيرة.
- ثلث كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.
- دقيق بمقدار أربع أكواب.
- ملعقة من الملح صغيرة.
- شرائح زيتون للحشو.
- شرائح من الطماطم.
- بعض من صلصة البيتزا.
- بعض من اللحم المفروم مع البصل.
- جبنه موتزاريلا مبشورة.
طريقة تحضير وصفة ألميني بيتزا
يتم تحضير وصفة ألميني بيتزا بكل بساطة من خلال بعض الخطوات التالية:
- عليك في البداية إحضار إناء ووضع بعض الماء الدافئ فيه، والخميرة الفورية والسكر مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك يمكنك إضافة الزيت للمكونات وتقليبها جيدا.
- بعد ذلك يمكنك إضافة الملح والدقيق وعجنها بشكل جيد مع بعضهم البعض من خلال الأيدي أو العجان الكهربائي.
- بعد ذلك يتم عجن العجينة بالزيت، ووضعها في وعاء، وتغطيتها وتركها تختمر لمدة ساعة.
- بعد اختمار العجينة يتم فردها بمقدار 1 سم، وبعد ذلك يتم وضع قطع منها بالقليل من الزيت، وتركها حتى الاختمار.
- بعد الاختمار يتم دهنها بالقليل من الصلاة، ووضع بعض من اللحم المفروم فوقه بعض الجبن الموتزريلا.
- يمكنك بعد ذلك وضع شرائح الطماطم، والزيتون والجبن والفلفل الرومي.
- يمكنك بعد ذلك أن تقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة تبلغ 200 درجة مئوية، وهذا لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 دقائق.
- بعد اتباع جميع الخطوات السابقة يكون قد تم تحضير أفضل ميني بيتزا يمكنكم تناولها.
- وكل هذا يتم في المنزل من خلال بعض المكونات البسيطة المتوفرة لدينا، وبدون اي عناء، وفي مدة لا تزيد عن عشر دقائق.
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