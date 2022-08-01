فرحى أولادك واعمليها فى البيت .. مينى بيتزا أو قطمات البيتزا هشه وقطنية بمكونات بسيطة لأعياد الميلاد والرحلات

مينى بيتزا أو قطمات البيتزا هشه وقطنية، الأطفال والكبار يعشقون ألميني بيتزا، ويعتبرونه من الوجبات اللذيذة، وهي تتميز بمذاقها اللذيذ، ولكن أسعارها قد تكون مرتفعة قليلًا لذلك يريد الجميع الحصول عليها في المنزل، وسوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل فطائر ألميني بيتزا في المنزل فلا تترددوا في تجربتها حيث أننا نقدمها لكم بكل بساطة فتابعونا.

مينى بيتزا أو قطمات البيتزا هشه وقطنية

يمكنك تحضير ألميني بيتزا في المنزل من خلال بعض الطرق المتنوعة، وهي تتم من خلال بعض المكونات التالية:

مكونات مينى بيتزا أو قطمات البيتزا

ملعقة من السكر كبيرة.

كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقة خميرة فورية كبيرة.

ثلث كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

دقيق بمقدار أربع أكواب.

ملعقة من الملح صغيرة.

شرائح زيتون للحشو.

شرائح من الطماطم.

بعض من صلصة البيتزا.

بعض من اللحم المفروم مع البصل.

جبنه موتزاريلا مبشورة.

طريقة تحضير وصفة ألميني بيتزا

يتم تحضير وصفة ألميني بيتزا بكل بساطة من خلال بعض الخطوات التالية: