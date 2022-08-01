وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق وعلاج جميع مشاكل الشعر تنعيم وترطيب الشعر  من اول استعمال 

وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق، يظل تطويل الشعر من أكثر الموضوعات بحثاً من قبل السيدات والفتيات من مختلف الأعمار على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لما تسجله محركات البحث المختلفة، وتنفق نسبة عالية من السيدات مبالغ طائلة من أجل شراء أغلى منتجات الشعر للحصول على النتيجة المرجوة، إلا أن بعض المنتجات تظل تجارية، ولا تنجح في هدفها، والبعض الآخر قد يتسبب في تلف الشعر وتدميره، نظراً لعدم تناسبها مع نوع الشعر الذي تستخدم له تلك المنتجات، لذلك قررنا إلقاء الضوء على بعض الخلطات والوصفات الطبيعية التي تساهم في تطويل الشعر، ومنحه المظهر الصحي اللامع الذي تحلم به كل امرأة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى عيادات أطباء الجلدية، أو صالونات التجميل.

وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق

تساهم القرفة بدورها في تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، بما يحفز من نمو الشعر وتكثيفه في أقل فترة زمنية، بينما يعمل زيت جوز الهند على ترطيب الشعر وتكوين طبقة عازلة لحمايتها من العوامل الخارجية والجفاف، بما يجعل تلك الوصفة فعالة في تطويل الشعر وتحسين مظهره.

المكونات

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

قومي بتسخين زيت جوز الهند في إناء في حمام مائي، حتى يصبح قوامه سائلاً.

ثم قومي بخلط القرفة مع زيت جوز الهند جيداً في وعاء مناسب الحجم، حتى يصبح قوامهما متجانساً.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب، حتى تنظفيه جيداً من أي أوساخ عالقة به.

افردي الماسك على كامل أجزاء شعرك من الجذور حتى الأطراف، مع تغطية شعرك باستخدام بونيه الاستحمام.

انتظري لمدة زمنية تتراوح من (30- 45 دقيقة)، ثم اغسلي شعرك بالماء الدافئ.

كرري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة زيت الزيتون لتطويل الشعر

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير