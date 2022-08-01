نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين في المقال التالي

كريم نيفيا لفرد الشعر، تنفق السيدات والفتيات الكثير من المبالغ المالية من أجل الحصول على شعر مفرود ناعم كالحرير، إما من خلال الذهاب إلى صالونات التجميل ومحلات الكوافيرات، أو بشراء منتجات فرد الشعر من الصيدليات أو محلات الهايبر ماركت، وبالرغم من ذلك تسبب تلك الطرق في تدمير الشعر لنسبة عالية من السيدات وتساقطه، فلا يعود كما كان سابقاً بل للأسوأ بمجرد انتهاء مفعول تلك المنتجات. طريقة استخدام كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن المكونات ملعقة من كريم نيفيا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز. طريقة التحضير قومي بخلط المكونات السابقة في وعاء مناسب الحجم جيداً، إلى أن تحصلي على ماسك متجانس القوام.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم قومي بفرد الماسك الناتج على كامل أجزاء شعرك مع التركيز على الجذور والأطراف.

مشطي شعرك وهو مغطى بالكريم باستخدام مشط ذي أسنان واسعة، ثم غطي شعرك باستخدام كيس بلاستيكي.

اتركي الكريم على شعرك لمدة ساعة كاملة، ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع أو أسبوعين، إلى أن تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة كريم نيفيا وزيت الزيتون لفرد الشعر علبة كريم نيفيا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من الفازلين الأصلي.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة ونصف من النشا. طريقة التحضير قومي بخلط جميع أنواع الزيوت معاً (الزيتون، الخروع، زيت السمسم) في وعاء مناسب الحجم، حتى تمتزج جيداً.

ثم قومي بإذابة الفازلين في حمام مائي، حتى يصبح قوامه سائلاً.

ثم أضيفي مقدار النشا إلى الفازلين في وعاء آخر، مع التقليب المستمر، حتى تذوب النشا تماماً.

ثم أضيفي خليط النشا والفازلين إلى خليط الزيوت التي قمتي بإعداده سابقاً، وامزجيهم جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو.

ثم قومي بفرد الماسك الناتج على كامل أجزاء شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف، ومشطي شعرك جيداً باستخدام فرشاة واسعة الأسنان. عمر شويل - جدة كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.