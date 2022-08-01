خلطات تبيض الوجه والجسم بسرعة الصاروخ من البقع والتصبغات لن تتخيلي بياض فوري للجسم من أول استعمالط

خلطات تبيض الوجه والجسم بسرعة، لم يكتفي غمقان البشرة على الوجه فقط بل يوجد عدة أماكن في الجسم داكنة أيضاً، ولم تعد الشمس هى العامل الرئيسي في تغيير لون بشرة الجسم بل هناك العديد من العوامل الأخرى مثل الكريمات التي تستخدم في إزالة الشعر أو كريمات تفتيح لون البشرة، وتسبب هذه المواد تراكم خلايا جلد ميت على البشرة، وبالتالي تظهر البشرة بشكل داكن، وتحتار الفتيات في استخدام الكريم المناسب لتفتيح لون البشرة، ولكن هذه الكريمات تضر البشرة، لذلك يبحث الجميع عن ماسكات طبيعية تساهم في تفتيح لون بشرة الجسم بالكامل، لذا سوف نستعرض لكم وصفات طبيعية لتبيض الوجه والجسم.

خلطات تبيض الوجه والجسم بسرعة الصاروخ

تختلف وصفات تفتيح لون البشرة، ولا يمكن لجميع الوصفات أن تناسب مختلف أنواع البشرة، فهناك بشرات حساسة تحتاج إلى وصفات بسيطة وسريعة المفعول، ويمكن التخلص من مشكلة غمقان لون بشرة الوجه والجسم من خلال توفير المكونات التالية.

1 ملعقة من عصير الشمندر.

ملعقة من الكركم صغيرة.

طريقة التحضير

تحتاج كل فتاة وربة منزل وعروسة أن تكون بشرة جسدها موحدة اللون، وأن تكون خالية من خلايا الجلد الميت والتصبغات والرؤوس السوداء، لذلك تحتاج هذه البشرة إلى ماسك تقشير للتخلص من هذه المشاكل، ويساهم الشمندر في التخلص من طبقات خلايا الجلد الميتة، كما يعيد الكركم البياض والجمال للبشرة، وتتمثل طريقة عمل وصفة تبيض الوجه والجسم.

على الفتاة أن تقوم بغسل بشرتها بماء نظيف.

يتم خلط عصير الشمندر و الكركم في وعاء.

بعدها يتم توزيع الماسك على الوجه أو الجسم لمدة ربع ساعة.

يفضل تدليك بشرة الجسم والوجه حتى يتم إزالة خلايا الجلد الميت.

بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الفاتر وتنظيفها.

وصفة الشوفان والحليب لتبيض الوجه والجسم بسرعة

ملعقة من الشوفان المطحون.

1 ملعقة من الحليب.

نصف ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير