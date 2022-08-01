دلكة الكركم للجسم ضعيها ليلة واحدة ولن تتخيلي بياض فوري للجسم والأماكن الغامقة والتصبغات من أول استعمال 

دلكة الكركم للجسم، يرغب جميع العرائس في بشرة بيضاء وموحدة اللون قبل زواجهن، وكذلك الفتيات يفضلن البشرة الخالية من أي عيوب، لذلك يبحث الجميع عن ماسكات تحتوي على مكونات طبيعية تساهم في تفتيح لون البشرة وإزالة التصبغات خلال فترة بسيطة، ومن أفضل هذه الوصفات هو استخدام الكركم في تدليك الأماكن الداكنة في الجسم لإزالة الحبوب والتصبغات واي خلايا جلد ميت، لذلك تعتبر الوصفة الأكثر بحثاً من جميع الفتيات، حيث يفضلن استخدام الماسكات الطبيعية التي لا تحمل في مكوناتها على مواد تسبب ضرر في بشرة الجسم، لذلك سوف نوضح لكم طريقة عمل الكركم لتدليك بشرة الجسم وتنظيفها بسرعة.

طريقة عمل دلكة الكركم للجسم

تستخدم الأمهات الكركم في تتبيل الأكلات، كما يستخدم في صبغ الشعر وتغيير لونه، وكذلك يستخدم في تنظيف الجسم من أي أماكن داكنة أو شوائب، ويعتبر الكركم متوفر في معظم المنازل وغير مكلف، وتتمثل مكونات وصفة تدليك بشرة الجسم لتفتيح لونه والتخلص من أي أماكن داكنة تسبب الازعاج لجميع الفتيات في الآتي.

المكونات

ملعقة من الكركم صغيرة.

2 ملعقة من ماء الورد كبيرة.

1 ملعقة من النشا.

طريقة تحضير دلكة الكركم للجسم

تدليك بشرة الجسم لتنظيفها بشكل مستمر أمر مهم، حيث تساهم هذه التدليكات في تفتيح لون بشرة الجسم وتوحيد لونها، وبالتالي لا تحتاج الفتيات إلى استخدام أي كريمات تفتيح تسبب التهابات البشرة، ويمكن التخلص من جميع هذه المشاكل من خلال استخدام الكركم الذي يحتوي على مكونات جبارة تساهم في تفتيح لون البشرة بسرعة، ويمكن تحضير وصفة الكركم واستخدامها بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية.