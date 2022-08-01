وفرى فلوسك واصبغي شعرك فى البيت باحتراف.. أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي والنتيجة رهيبة

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أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون الأشقر،دائما ما تحب الفتيات والسيدات التغيير، وتغيير لون الشعر من الأشياء المحببة لديهم بالألوان المختلفة كاللون الأشقر او البني الغامق وغيره من الألوان الجديدة التي انتشرت مؤخرا أصبحت رغبة لتجربتها لدي الكثير من الفتيات، ولكن هذه الصبغات تحتاج للكثير من المال ولكن بسهولة يمكن صبغ الشعر بالمنزل باستخدام المواد الطبيعية الآمنة لشعرك وباتباع الخطوات الصحيحة تضمنين الحصول على نتيجة رائعة. أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون الأشقر المواد اللازمة عبوة صبغة شعر لون أشقر ذهبي.

عبوة صبغة شعر لون أشقر طبيعي.

ملابس قديمة.

مساكة للشعر لتقسيمه.

فرشاة الشعر.

منشفة قديمة.

قفازات بلاستيكية.

فازلين.

شامبو.

بلسم.

كيس بلاستيك أو قبعة استحمام.

فرشاة صبغ الشعر. طريقة التحضير والاستخدام وضع عبوتين صبغة الشعر مع بعضها وخلطها جيدا.

مع بعضها وخلطها جيدا. وضع منشفة على الأكتاف أو ارتداء ملابس قديمة حتى لا تسبب الصبغة تلف الملابس.

تمشيط الشعر وفك التشابك.

تقسيم الشعر إلى أربع أجزاء ولف كل جزء باستخدام مساكة الشعر.

وضع قليل من الصبغة على طرف الشعر للتأكد من لون الصبغة ومعرفة المدة اللازمة لتحديد الدرجة المطلوبة.

دهن الفازلين على حدود الشعر عند الأذن حتى لا تقع الصبغة على الجسم.

ارتداء القفازات البلاستيكية لحماية اليدين من الصبغة.

بدء دهن الصبغة باستخدام فرشاة الصبغة والبدء بالجزء الأمامي من الشعر عند الجبهة ثم تمشيط الصبغة

باستخدام مشط الشعر حتى تتوزع الصبغة في الشعر كاملا وصبغ كل جزء من الشعر.

في الشعر كاملا وصبغ كل جزء من الشعر. تغطية الشعر بقبعة الاستحمام وتركها لمدة 30-45 دقيقة أو على حسب المدة المكتوبة على عبوة الصبغة.

بعد مرور 25 دقيقة يمكن رؤية لون الصبغة لتحديد إذا كانت الدرجة المطلوبة أم لا ورؤيتها كل 5 دقائق حتى الحصول على اللون المطلوب.

بعد الانتهاء من الوقت يتم غسل الشعر باستخدام الشامبو

ويجب أن يكون شامبو طبي خالي من مادة الكبريتات ومشتقاتها كما أنه يفضل استخدام الشامبو المخصص بعد الصبغة.

بعد استخدام الشامبو يتم وضع البلسم وغسل الشعر جيدا.

تجفيف الشعر ورؤية النتيجة.

لا يجب غسل الشعر إلا بعد مرور يومين من زقت صبغه. عمر شويل - جدة وفرى فلوسك واصبغي شعرك فى البيت باحتراف.. أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي والنتيجة رهيبة - ثقفني

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