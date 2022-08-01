وصفة الإنبات الصاروخية لتكثيف وملئ فراغات الشعر ومقدمة الرأس بسرعة البرق لن تصدقي النتيجة

خلطة لإنبات وتكثيف الشعر، فراغات الشعر وتساقطه من العوامل المؤرقة في حياتنا والتي تجعلنا نشعر بعدم الثقة بالنفس، ونلجأ للكثير من الحلول لحل هذه المشكلة، وتعد الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات التي تعمل على حل هذه المشكلة وتعمل أيضا على تنعيم الشعر وعلاج هيشان الشعر، وسوف نتناول في هذا المقال عن طرق كثيرة لعلاج التساقط وإنبات وتكثيف الشعر والعمل على تقوية الشعر ولمعانه.

إعداد خلطات طبيعية لإنبات وتكثيف الشعر

المكونات

ربع كوب من زيت الخروع.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من زيت الجوجوبا.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

تحضير وصفة لإنبات وتكثيف الشعر

نحضر زجاجة معقمة ونظيفة ونقوم بوضع جميع الزيوت بها ونرجها جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع هذه الزيوت في الشعر الجاف لكل خصلات الشعر وفروة الرأس، ثم نقوم بتغطية الرأس بالبونية المخصص للشعر.

نترك الزيوت على الشعر اربع ساعات، ثم يغسل.

نكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

هذه الوصفة سوف تعمل على القضاء على فراغات الشعر وإنبات الشعر من جديد لاحتوائها على زيت الخروع الممتاز في تكثيف وملئ فراغات الشعر ويمنع تساقط الشعر وعدم تساقطه، كما أن زيت الزيتون فعال في تطويل الشعر ومنحه الكثافة والنعومة والترطيب المضاعف، كما أن الوصفة تحتوى على زيت جوز الهند الذي يقوى الشعر ويمنحه النعومة والإطلالة الممتازة، وزيت الجوجوبا الذي يقوى الشعر من الجذور للأطراف ويعمل على تكثيف الشعر وتنعيمه.

وصفه طبيعية لتكثيف الشعر بالقرنفل

المكونات

عشر حبات من القرنفل.

زجاجة شامبو أي نوع تستخدميه.

ماء.

تحضير وصفة لتكثيف وإنبات الشعر وتطويله بالقرنفل

نحضر إناء ونضع حبات القرنفل بداخله ونضع به كوب من الماء وترفعه على النار.

نترك القرنفل يغلى، ثم نقوم برفع القرنفل من على النار ونتركه يبرد.

نضع ماء القرنفل في زجاجة الشامبو، ثم نضيف إليه حبات القرنفل الصحيحة، ونرج الزجاجة جيدا، حتى تتغلغل ماء القرنفل والقرنفل داخل مكونات الشامبو.

يستخدم مع كل غسلة للشعر.

سوف يضيف للشعر الإطالة والتكثيف المضاعف، كما أنه يقوى بصيلات الشعر ويمنع تساقطه ويعيد للشعر الكثافة المطلوبة.