اسهل طريقة لعمل كيكة البراونيز السريعة مثل المطاعم بقوامها المظبوط بمكونات بسيطة بصوص الشوكولاتة

كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة هناك الكثير من الحلويات التي ظهرت حديثًا في عالم الحلويات ومن أشهر هذه الحلويات التي أصبحت من الأصناف الأساسية في قائمة طعام الكافيهات والمطاعم هي كيكة البراونيز وهي لعشاق الشوكولاتة يتم إضافة الشوكولاتة على خليط الكيك قبل التسوية وهذا ما يعطي الي الكيك طعم مميز وقوى، وكذلك القوام يصبح مختلف عن الكيك العادي، هذا النوع من الكيك لا يرتفع حجمه كثيرا مثل الكيكات العادية، له طريقتة الخاصة في التحضير ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضيره مثل المطاعم بطريقة سهلة وسريعة.

كيكة البراونيز

تعد الشوكولاتة من أكثر الحلويات المميزة التي يعشق الجميع تناولها وبالأخص الشباب والأطفال، وأصبح هناك الكثير من الحلويات التي يتم تحضيرها بالشوكولاتة ومن أحلى وأطعم هذه الحلويات هي كيكة البروانيز فهي من الكيكات المميزة جدًا والمختلفة عن أنواع الكيك العادي، و يتميز بطعمها القوي واللذيذ، ولذلك سنقدم لكم بالخطوات طريقة تحضيرها.

المقادير

2 كوب دقيق.

3 بيضات (بدرجة حرارة الغرفة).

كوب سكر.

باكيت من الفانيليا.

كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملاعق كبيرة كاكاو.

كوب الزيت.

باكيت بيكنج بودر.

كوب شوكولاتة مبشورة.

للتغليف

ربع كوب کریمة سائلة.

نصف كوب من قطع الشوكولاتة.

طريقة تحضير كيكة البراونيز

من الحلويات التي يعشقها الجميع هي كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة، وهذا لأن طريقتها تختلف تمامًا عن الطريقة العادية لتحضير الكيك اليومي، وكذلك طعمها وقوامها، فهي لعشاق الشوكولاتة والنكهات القوية، ويحب الجميع تناولها في المطاعم والمحلات بجانب كوب من القهوة الساخنة، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة وهي: