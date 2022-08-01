بطاطس المطاعم الشهيرة.. ملعقة واحدة ضيفيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

البطاطس المقلية من أكثر المأكولات التي يعشقها الجميع بسبب القرمشة الجميلة والطعم اللذيذ الذي يجعل الكثير يطلبها باستمرار لكي يتذوق هذا الطعم الرائع، ولكن ست البيت عندما تقوم بتحضير البطاطس المقلية تكون طرية وغير مقرمشة على الإطلاق، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم وصفة سحرية لجعل البطاطس مقرمشة مثل المحلات والمطاعم الكبرى، وهذه المكونات بسيطة وموجودة في كل مطبخ، ولذلك يجب عليك فقط قراءة باقي الفقرات القادمة لمعرفة المكونات وطريقة التحضير ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات قلي البطاطس المقرمشة في البيت مثل المطاعم

على الرغم من طعمها اللذيذ إلا أن يوجد بعض الناس لا يتناولون البطاطس المقلية بسبب أنها تتشرب كمية زيت كبيرة وتكون سبب أساسي في زيادة الوزن وزيادة السعرات الحرارية أيضا ولكن نحن نريد كل الناس تتناول كل شيء تحبه ولا تحرم نفسها من أي طعام مهما كان، ولكن يجب الحفاظ على صحتنا من الإصابة من أي أمراض بسبب زيادة الوزن لأنها تسبب مشاكل وأمراض خطيرة، ولكن بعد تحضير البطاطس بهذه لن تسبب أي أمراض مهما كانت، وإليكم مكونات الوصفة:

كيلو من البطاطس المخصصة لتحمير.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الملح.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من البهارات المشكلة.

خطوات تحضير وقلي البطاطس مثل المطاعم

يجب اتباع الخطوات التالية الحصول على بطاطس لا مثيل لها في الطعم أو القرمشة، مع العلم أنك يمكنك تحضير نصف الكمية فقط لو نالت إعجاب أفراد الأسرة قومي بتحضير الكمية التي تريدها في المرة القادمة، وتتلخص الخطوات في:

يجب تقشير البطاطس وغسلها جيدا.

يجب تقطيع البطاطس على شكل أصابع.

يجب أن تكون الأصابع متوسطة الحجم.

يجب نقع البطاطس في ماء مثلج وعصير الليمون.

يجب تصفية الماء من على البطاطس.

يجب وضع التوابل عليها والنشا ويتم التقليب جيدا.

يجب وضع البطاطس في صينية ويتم إدخالها الفرن.

يجب رش ملعقة من زيت الزيتون على البطاطس.

يجب التقليب أثناء التسوية.

عند التأكد من تمام التسوية يجب إخراجها وتقديمها ساخنة مع باقي الأطعمة.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل البطاطس المقرمشة والمقلية بإضافة ملعقة نشا فعند تشرب البطاطس الزيت تجعل الطعم غير صحي وايضا به الكثير من الزيت الغير صحي لذاك يمكن استخدام ملعقة نشا تجعل البطاطس مقرمشة وصحية وغير ضارة بالأطفال فأكثر السيدات تعاني من ظهور الزيت في البطاطس وتشربها ويمكن التخلص من