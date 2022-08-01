طريقة شوي اللحم بدون فرن أو شواية وسر التتبيلة الخطيرة بطعم احلي من الجاهز 

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عمر شويل - جدة اللحم المشوي من أكثر الأكلات التي يقبل الجميع على تناولها، حيث لا يوجد شخص كبير أو صغير لا يحب اللحم المشوي، كما إنها تعتبر من الأكلات سريعة التحضير والصحية لأن الشوي يساهم في التخلص من الدهون الزائدة في اللحم، وتعتبر صحية وتناسب الجميع، ولا يوجد بها ضرر على صحة الإنسان، لذلك نجد أن معظم الأمهات تفضل الشوي لأنها صحية وتساهم في تغذية الجسم بفيتامينات هامة دون تسبب أي أضرار للجسم، ولكن كثير من الأمهات لا يملكن شواية اللحم، لذلك يبحثن عن طريقة شوي اللحم بدون فرن أو شواية، لذا سوف نوضح لكم الطريقة خلال هذا المقال.

طريقة شوي اللحم بدون فرن أو شواية

شوايات اللحم باهظة الثمن لذلك لا تتوفر في كثير من المنازل، وترغب الأمهات في شوي اللحوم ولكن بدون استخدام شواية اللحم، حيث يمكن عمل أفضل لحم مشوي من خلال تتبيل اللحم بشكل صحيح وتسويته وتوفير المكونات التالية.

المكونات

كيلو من اللحم.

بهارات لحم.

ملح وفلفل أسود.

ملعقتين من الخل.

ملعقة من عصير الليمون.

علبة زبادي.

1 ملعقة من العسل الأبيض.

بصلة كبيرة مفرومة.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين.

طريقة تحضير شوي اللحم بدون فرن أو شواية

ينصح الكثير من الأطباء كبار السن بتناول اللحوم التي لا تحتوي على دهون كبيرة، لذلك يفضل الكثير تناول اللحوم المشوية لأنها تكون خالية من الدهون الضارة على الجسم، كما يكون طعمها لذيذ وشهي ويمكن تحضيرها بأشكال عديدة ومختلفة، وتتمثل طريقة عمل اللحم المشوي من خلال إتباع ما يلي.

نحضر بولة ونضع فيها اللحم والبهارات والبصل المفروم والملح والفلفل الأسود والثوم المفروم وعصير الليمون والزبادي.

نقلب جميع المكونات ويتم وضع اللحم في الثلاجة لمدة ساعتين أو ثلاثة.

بعدها يتم رص اللحم في طاسة على النار.

نقلب اللحم على جميع الاتجاهات حتى يحمر.

بعد ذلك يتم وضع اللحم في صينية فرن ووضع شرائح من البصل والفلفل تحت اللحم.

بعد ذلك يتم وضع اللحم في صينية فرن ووضع شرائح من البصل والفلفل تحت اللحم. يترك اللحم في الفرن لمدة ساعة حتى ينضج بشكل كامل.

يمكن تقديم اللحم المشوي بجانب الأرز أو العيش حسب الرغبة.

قد ذكرنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة عمل اللحم المشوي بدون استخدام فرن أو شواية، حيث أن الكثير من الأمهات تبحث عن طريقة يمكن من خلالها عمل اللحم المشوي بدون الشواية أو الفرن لذا قدمنا لكم كيفية إعداد اللحم المشوي بدون الفرن وسر التتبيلة الخطيرة بطعم احلي من الجاهز مليون مرة